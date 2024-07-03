Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад
Чиновниця наприкінці «параду» заявила, що «радість дітлахів буквально написана на її обличчях». Проте на фото помітно справжні емоції дітей, яких в дощ та канікули змусили крокувати стадіоном
фото: minsknews.by

Білорусь активно повторює «традиції Росії» та масово мілітаризує дітей з раннього віку

У Мінську вихователі дитячих садочків під керівництвом чиновників влаштували пропагандистський плац-парад дошкільнят: діти, одягнені у військову форму, крокували стадіоном. Про це повідомляють провладні білоруські ЗМІ.

Зазначається, що 3 липня Білорусь відзначає День Республіки, який святкують у день звільнення Білорусі від німецьких військ у 1944 році. Тож саме на честь «пам'яті про вітчизняну війну», білоруси одягли дітей у військову форму та змусили імітувати воєнний парад з винесенням прапорів.

«На честь чудового свята заклад освіти нашого району вирішив зробити всім мінчанам творчий подарунок», – саме так прокоментувала мету заходу місцева чиновниця.

Як пишуть пропагандисти, «на майданчик-трибуну з почесними гостями виїхав на дитячому автомобілі вихованець дитячого садка в офіцерській формі». Під час проходження колони заклади освіти «звітували про свої досягнення».

У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад фото 1
minsknews.by

Далі, як оголосив ведучий, «урочистим маршем пройшов зведений загін військово-морського флоту дитячих садків № 107 та № 159. Загін моряків змінили льотчики, пройшла команда спецназівців, за ними виступили десантники, військові медики, навіть кінологи». На фотографіях помітно, як жителі диктаторської Білорусі захоплено спостерігають за дітьми, яких з малечку мілітаризують.

У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад фото 2
фото: minsknews.by
У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад фото 3
фото: minsknews.by

Місцева чиновниця наприкінці «параду» заявила, що «радість дітлахів буквально написана на її обличчях і ця подія відкладеться у пам'яті надовго». Проте на фото помітно справжні емоції дітей, які в дощ та канікули крокували стадіоном.

Подібні заходи є «нормою» для Росії, де активно діє «юнармія». У Білорусі ж такі організації з’явилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Створюють їх згідно з Указом Олександра Лукашенка «Про розвиток військово-патріотичних клубів» від травня 2022 року. Помітно, що диктаторський режим Лукашенка активно наслідує «російські традиції» та масштабує.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву. А в Маріуполі ще влітку 2022 року окупанти створили так званий військово-патріотичний рух «Молода гвардія – юнармія» «ДНР».

Читайте також:

Теги: Білорусь окупанти свята парад батьки звільнення подарунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готує ґрунт для нової ескалації проти НАТО?
Кремль обрав країну для нової «спецоперації»?
1 липня, 13:15
Росіяни планують прорив на Покровському напрямку
Огляд бойових дій. Що готує противник на Покровському напрямку?
18 червня, 14:02
Агресія Кремля рясно полита кров'ю жителів Татарстану, яких все повністю влаштовує
Втрати Росії або навіщо Татарстан відправляє на смерть своїх людей?
29 червня, 17:02
Основні сили окупант зосередив саме на Донецькому напрямку
Окупанти розпочали літню кампанію на Донбасі. Чого чекати Україні?
24 червня, 15:28
На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували позиції наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
4 червня, 00:00
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац висловився про заяву Лукашенка
Міністр закордонних справ Ізраїлю звинуватив Лукашенка в антисемітизмі
17 червня, 03:11
Диктатор наполягає, що Москва не вестиме перемовин з Києвом за умови виведення військ РФ з України
Росія не збирається наступати на Харків? Путін здивував новими заявами
20 червня, 20:41
У новорічну ніч Наталія Могилевська шокувала шанувальників зізнанням: під час війни вона вдочерила двох дівчаток
Наталія Могилевська показала своїх доньок та оригінальний подарунок для них
26 червня, 22:43
На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, мобільна оперативна група ДСНС та усі профільні служби
Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську
29 червня, 21:30

Соціум

У Китаї відкрилася унікальна система мостів і тунелів
У Китаї відкрилася унікальна система мостів і тунелів
У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад
У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад
Безекіпажні катери атакували Новоросійськ
Безекіпажні катери атакували Новоросійськ
Російський літак увійшов у повітряний простір Балтії: Литва відреагувала
Російський літак увійшов у повітряний простір Балтії: Литва відреагувала
Столиця Литви готується до оборони: мерія оголосила про купівлю «зубів дракона» та план евакуації
Столиця Литви готується до оборони: мерія оголосила про купівлю «зубів дракона» та план евакуації
Після введення шестиденного робочого тижня у Греції розпочалися протести
Після введення шестиденного робочого тижня у Греції розпочалися протести

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
17K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
9217
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua