У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад

Чиновниця наприкінці «параду» заявила, що «радість дітлахів буквально написана на її обличчях». Проте на фото помітно справжні емоції дітей, яких в дощ та канікули змусили крокувати стадіоном

Білорусь активно повторює «традиції Росії» та масово мілітаризує дітей з раннього віку

У Мінську вихователі дитячих садочків під керівництвом чиновників влаштували пропагандистський плац-парад дошкільнят: діти, одягнені у військову форму, крокували стадіоном. Про це повідомляють провладні білоруські ЗМІ.

Зазначається, що 3 липня Білорусь відзначає День Республіки, який святкують у день звільнення Білорусі від німецьких військ у 1944 році. Тож саме на честь «пам'яті про вітчизняну війну», білоруси одягли дітей у військову форму та змусили імітувати воєнний парад з винесенням прапорів.

«На честь чудового свята заклад освіти нашого району вирішив зробити всім мінчанам творчий подарунок», – саме так прокоментувала мету заходу місцева чиновниця.

Як пишуть пропагандисти, «на майданчик-трибуну з почесними гостями виїхав на дитячому автомобілі вихованець дитячого садка в офіцерській формі». Під час проходження колони заклади освіти «звітували про свої досягнення».

Далі, як оголосив ведучий, «урочистим маршем пройшов зведений загін військово-морського флоту дитячих садків № 107 та № 159. Загін моряків змінили льотчики, пройшла команда спецназівців, за ними виступили десантники, військові медики, навіть кінологи». На фотографіях помітно, як жителі диктаторської Білорусі захоплено спостерігають за дітьми, яких з малечку мілітаризують.

Місцева чиновниця наприкінці «параду» заявила, що «радість дітлахів буквально написана на її обличчях і ця подія відкладеться у пам'яті надовго». Проте на фото помітно справжні емоції дітей, які в дощ та канікули крокували стадіоном.

Подібні заходи є «нормою» для Росії, де активно діє «юнармія». У Білорусі ж такі організації з’явилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Створюють їх згідно з Указом Олександра Лукашенка «Про розвиток військово-патріотичних клубів» від травня 2022 року. Помітно, що диктаторський режим Лукашенка активно наслідує «російські традиції» та масштабує.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву. А в Маріуполі ще влітку 2022 року окупанти створили так званий військово-патріотичний рух «Молода гвардія – юнармія» «ДНР».