Як режим Лукашенка готує білоруських дітей до війни з країнами ЄС

На тлі військової підготовки білоруським школярам розповідають про геройства радянських військ

У білоруських сиротинцях, школах і таборах військові вчать дітей поводитися зі зброєю. У телеграм-каналах військових бригад пояснюють, хто вороги: Польща і країни Балтії. Про це йдеться у розслідувані Текстів.

На фото, зроблених білоруськими військовими, у дітей зосереджені, уважні, а часом усміхнені та навіть щасливі обличчя. Ось семи-восьмирічний хлопчик дивиться в приціл гранатомета з вікна своєї школи. Ось ще молодша дівчинка в червоній сукні радісно сміється, розглядаючи важку гвинтівку в своїх руках.

На відео підлітки і зовсім маленькі діти повторюють за своїм однолітком: «Клянусь! Клянусь! Клянусь!», даючи присягу в урочистому радянському стилі.

Ці діти охоплені білоруською державною програмою «Уроки мужності», що спрямована на тотальну мілітаризацію юного покоління. Вони думають, що те, що роблять із ними дорослі у військовій формі, готуючи їх до війни, – це правильно.

Ми знайшли ці фото в телеграм-каналах білоруських військових бригад. Збройні сили Білорусі звітують про свою роботу з дітьми в межах згаданої державної програми.

Взірцево виконує завдання в межах роботи з дітьми 5-та особлива бригада спеціального призначення (далі 5-та ОБр СпП). Вона навідується до Росії, щоб отримати інструкції, і встигла масштабно розвинути свою діяльність у Білорусі. Дослідивши всі джерела, ми вирішили показати, як здійснюється мілітаризація маленьких білорусів, на прикладі саме цієї бригади.

«Уроки мужності»

5-та ОБр СпП їздить у білоруські школи, дитячі притулки, табори відпочинку, ліцеї та технікуми зі своїми уроками. Військові приносять із собою гвинтівки, кулемети, гранатомети, інше бойове спорядження. Усе це вони роздають дітям і розповідають, як поводитися зі зброєю.

На «Уроках мужності» дітей агітують у майбутньому вступати до лав збройних сил. За цією відпрацьованою схемою діють й інші підрозділи білоруських військ.

Чи питають дозволу в батьків, щоб їхні малюки та підлітки ходили на такі «освітні заходи»?

Ця програма обов’язкова й охоплює всі навчальні заклади Білорусі. Тому, вочевидь, тут діє принцип «добровільно-примусово».

Мілітаризація школярів «по-дорослому»

Деяких дітей білоруські бригади відбирають до військово-патріотичних клубів. У Білорусі ці організації з’явилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Створюють їх згідно з Указом Олександра Лукашенка «Про розвиток військово-патріотичних клубів» від травня 2022 року. Щоб мотивувати батьків віддавати туди дітей, їм обіцяють, що під час вступу до військових училищ та академій випускники військово-патріотичних клубів матимуть пільги.

Заступник командира 5-ї ОБр СпП Андрій Шарупіч розповідає, як військові планують мілітаризувати школярів

До клубів беруть дітей різного віку – від учнів початкових класів до підлітків. На заняттях хлопців і дівчат навчають стріляти, розбирати й збирати зброю, долати перешкоди, надавати медичну допомогу, користуватися військовим екіпіруванням, будувати перекриття та окопи, складати парашути. Дітей возять до військових частин і на полігони, де показують бойову техніку, дають займатися на симуляторах зброї. Тобто їх готують майже на одному рівні з дорослими військовими.

Міністерство оборони Республіки Білорусь вітає школярів з успішною обкаткою танком (вправа, коли танк проїжджає над людиною, яка ховається в окопі)

На березень 2024 року лише в Мінській області діяли 126 військово-патріотичних клубів, у яких мілітаризують більше ніж 3000 школярів.

Образ ворога

На тлі військової підготовки білоруським школярам розповідають про геройства радянських військ у часи Другої світової війни та нинішню нібито агресивну політику сусідніх із Білоруссю держав.

Прикметно, що військові телеграм-канали публікують звіти про начебто тривожну ситуацію на кордонах. Нагнітають загрозу про нарощування військ та зброї сусідніми країнами. Ці звіти завжди однаково структуровані. І на перших місцях серед тих, від кого Білорусь відчуває загрозу, не Україна, а Латвія, Литва та Польща. Україну ж згадують зазвичай у самому кінці.

Білорусам нав’язують відчуття загрози сумнівними або перекрученими новинами з-за кордону:

«Польша начала масштабные учения на границе с Беларусью.

Сейчас к границе Беларуси идут колонны военной техники. В Министерстве обороны призвали поляков не фотографировать их и не выкладывать снимки в соцсети».

(Цитата з телеграм-каналу Західного оперативного командування білоруських військ)

«У южных рубежей Беларуси украинские военные разместили 15‑тысячную группировку, с западной стороны вплотную подобрались военные силы НАТО. В армиях стран НАТО идет активное перевооружение, модернизация техники наступательного характера.

Угрозы военной безопасности Союзного государства диктуют необходимость своевременного реагирования Беларуси и России по противодействию вызовам на этом направлении.

В случае необходимости белорусская армия готова к развитию любых событий».

(Цитата з телеграм-каналу 72-го гвардійського об’єднаного навчального центру)

Судячи з пропаганди, білоруську молодь готують до війни з країнами НАТО. Ось що казав міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хрєнін влітку 2023 року на XI Московській безпековій конференції:

«В том, что европейские властные элиты ориентированы именно на глобальную войну с Востоком, сомневаться не приходится. Цель очевидна – сформировать условия, чтобы среднестатистический европеец, или, как выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, житель «цивилизационного сада», был готов воевать и убивать своих восточных соседей.

И не просто так декларируется создание трехсоттысячной группировки войск НАТО в высокой степени боеготовности на восточном фланге Альянса.

Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока».

Чому білорусів лякають і спрямовують саме на західний напрямок? Тому що спроби Росії застосувати білоруські війська проти українців зазнали фіаско – серед білорусів, як військових так і цивільних, ця ідея була вкрай непопулярною.

Тепер влада Білорусі, фактично окупованої Росією, взялася готувати до війни нове покоління, калькуючи російські підходи. Росія має «Юнармію» (військово-патріотична молодіжна організація) і проводить власні «Уроки мужності». Це свідчить про те, що вона збирається грати в довгу, дедалі більше розпалюючи війну в Європі.

Москві потрібен союзник, який не лише буде готовий стати плацдармом для висування російських військ у сусідні країни, а й достатньо підготується до того, щоб під кремлівським керівництвом брати участь у наступному вторгненні.

Російський сценарій для «молодших братів»

Окремо подивимося, що пишуть у білоруських звітах про Україну. На каналах військових бригад говорять про те, що український народ «багатостраждальний», його очолює «нацистська верхівка», а в 2022 році українці мали ухвалити «правильне рішення». А саме піти на переговори, здатися росіянам і прийняти окупацію. І тоді, мовляв, можна було б уникнути жертв, руйнувань, страждань. Та українці схибили, і тепер вони мусять із волі своїх очільників-нацистів перетворюватися на гарматне м’ясо або гинути у власних домівках. На противагу «мирній тихій Білорусі, яка робить свою справу».

У квітні 2024 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко так описував роль своєї країни журналістам видання «Бєлта»:

«Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь – мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы «соагрессоры». Каждый делает свое дело».

Михайло Тимошенко, Texty.org.ua