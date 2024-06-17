Міністр закордонних справ Ізраїлю звинуватив Лукашенка в антисемітизмі

Голова євразійського бюро міністерства Фукс подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі з приводу слів Лукашенка

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка «неприйнятними», додавши, що вони «звучать як явні антисемітські коментарі». Про це повідомляє агенція JNS.

Ісраель Кац зауважив, що очільник євразійського бюро міністерства Юваль Фукс подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі з цього приводу.

Нагадаємо, що 15 червня Олександр Лукашенко торкнувся розслідування хабарництва за участю Ігоря Брило. Президент зазначив, що у даній кримінальній справі проходять 36 людей, і наголосив на їхньому етнічному походженню.

«Ось три десятки людей перераховано. Ви пробачте мені, я не антисеміт, але більша частина євреїв. Це ті, що у нас особливе, привілейоване становище займають, що вони крадуть і не думають про своє майбутнє? Усі однакові перед законом. І євреї, і білоруси, і українці, росіяни та поляки», – сказав Лукашенко.

JNS пише, що цю частину виступу Лукашенка показали лише у вечірньому ефірі на держтелеканалі «Білорусь 1», у пресрелізі на офіційному сайті президента Білорусі цитата відсутня.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті.