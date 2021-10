Країни ЄС ініціюють розслідування стрибка цін на газ

Група країн ЄС, куди увійшли Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція, запропонувала провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі. Журналіст агентства Bloomberg Хав'єр Блас в Twitter опублікував спільну заяву п'яти країн.

«Що стосується газу, то функціонування європейського ринку газу слід розслідувати, щоб зрозуміти, чому поточні газові контракти виявилися недостатніми», – сказано в спільній заяві.

Ці п'ять держав також закликали встановити загальні правила за обсягами запасів газу. Це допоможе пом'якшити скачки цін. Пропонується підвищити координацію при покупках, щоб поліпшити загальні позиції.

П'ятірка країн пропонує пов'язати тарифи на електроенергію з системою торгівлі квотами на шкідливі викиди, яка діє в Євросоюзі. Це, на їхню думку, дозволить прискорити перехід на більш екологічні джерела електроенергії, так як підвищить вартість вугілля.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d