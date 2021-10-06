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    Економіка та фінанси

    Країни ЄС ініціюють розслідування стрибка цін на газ

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    П'ять країн ЄС запропонували провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ - Країни ЄС ініціюють розслідування стрибка цін на газ
    П'ять країн ЄС запропонували провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ
    Фото: ЕРА

    Держави закликали встановити загальні правила за обсягами запасів газу, щоб пом'якшити скачки цін

    Група країн ЄС, куди увійшли Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція, запропонувала провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі. Журналіст агентства Bloomberg Хав'єр Блас в Twitter опублікував спільну заяву п'яти країн.

    «Що стосується газу, то функціонування європейського ринку газу слід розслідувати, щоб зрозуміти, чому поточні газові контракти виявилися недостатніми», – сказано в спільній заяві.

    Ці п'ять держав також закликали встановити загальні правила за обсягами запасів газу. Це допоможе пом'якшити скачки цін. Пропонується підвищити координацію при покупках, щоб поліпшити загальні позиції.

    П'ятірка країн пропонує пов'язати тарифи на електроенергію з системою торгівлі квотами на шкідливі викиди, яка діє в Євросоюзі. Це, на їхню думку, дозволить прискорити перехід на більш екологічні джерела електроенергії, так як підвищить вартість вугілля.

    До слова, прем’єр України пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди.

    Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

    Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

    Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: ЄС Росія газ тарифи вугілля Греція Франція Румунія розслідування
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    Країни ЄС ініціюють розслідування стрибка цін на газ