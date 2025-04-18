Південна Корея провела масштабні нічні навчання на кордоні з КНДР

Навчання проводилися приблизно за 160 км на північний схід від Сеула у прибережному повіті Косон

Армія Республіки Корея провела масштабні нічні навчання та стрілянини неподалік морського кордону з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР). Про це інформує «Главком» із посиланням на Yonhap.

«У навчаннях було задіяно близько 40 одиниць ключової техніки, включаючи самохідну гаубицю K9A1, реактивну систему залпового вогню Chunmoo та засоби спостереження, такі як контрбатарейний радар та безпілотний літальний апарат (БПЛА)», – уточнило агентство.

Навчання проводилися приблизно за 160 км на північний схід від Сеула у прибережному повіті Косон. Загалом у них взяли участь близько 300 військовослужбовців.

«Під час навчань війська виявили за допомогою радара провокацію умовного супротивника і відкрили вогонь у відповідь. Потім вони підтвердили результат за допомогою БПЛА і знову відкрили вогонь, продемонструвавши блискавичну вогневу міць», – пише видання.

До слова, Південна Корея взялась посилено інвестувати у виробництво чіпів, аби завадити Трампу. Південна Корея оголосила про збільшення пакету заходів підтримки життєво важливої ​​для країни напівпровідникової промисловості до $33 трлн вон ($23,25 млрд). Це приблизно на чверть більше анонсованої торік суми у $26 трлн вон.