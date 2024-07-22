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Євросоюз продовжив санкції проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз продовжив санкції проти РФ
Європейський Союз у червні офіційно запровадив 14-й пакет санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

ЄС на пів року продовжив обмеження через агресію РФ проти України

Європейський союз 22 липня на шість місяців продовжив санкції проти Росії за агресію проти України. Вони діятимуть до кінця січня 2025 року. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Рада сьогодні продовжила обмежувальні заходи ЄС з огляду на дії Російської Федерації, які тривають і дестабілізують ситуацію в Україні, ще на шість місяців, до 31 січня 2025 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України», – вказано в повідомленні.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Також санкції передбачають заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону використання системи SWIFT кількома російськими банками, заборону мовлення в Євросоюзі підтримуваних Кремлем засобів масової інформації.

Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Білорусі. Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі.

Раніше Велика Британія розширила санкції проти Росії через повномасштабну війну проти України. Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із «Залив Амурский» і «СКФ Печора», пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.

До слова, Україна отримає перший транш з прибутку від заморожених активів Російської Федерації протягом наступних кількох тижнів.

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Теги: санкції Європейський союз війна росія

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