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Росія має успіх на Покровському напрямку – DeepState (мапа)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія має успіх на Покровському напрямку – DeepState (мапа)
За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільша активність ворога від початку поточної доби зафіксована на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел

За інформацією DeepState, ворог за минулу добу просунувся у трьох населених пунктах

Станом на 14:15 годину 30 червня російська армія просунулася на Покровському напрямку. Про це повідомляють українські аналітики DeepState.

За інформацією DeepState, ворог за минулу добу просунувся у трьох населених пунктах: у Євгенівці, біля Новоолександрівки та Соколу.

Росія має успіх на Покровському напрямку – DeepState (мапа) фото 1

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільша активність ворога від початку поточної доби зафіксована на Покровському напрямку. Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають боєзіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.

Чи мають окупанти там успіх – українське командування не коментує.

Нагадаємо, Росія не може наростити сили та засоби для великого прориву на фронті. Таку думку висловив ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж. 

Також, за даними аналітиків, мобілізовані росіяни одразу відправляються на фронт в Україну. Новобранці не беруть участь у навчаннях, не проходять медичну комісію та не отримують належної підготовки.

До слова, українські захисники відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас фіксується просування окупантів поблизу Куп'янська, Часів Яру та Торецька.

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Теги: росія ворог армія окупанти

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