Атакують на багі та мотоциклах. Генштаб назвав найгарячішу точку російських атак

Бої тривають на лінії фронту завдовжки у 970 км, найзапекліші – на Покровському напрямку

Найважчі бої сьогодні точаться за Білогорівку (це останній неокупований населеинй пункт Луганської області), у районі Торецька та селища Нью-Йорк на Донеччині, і на Покровському напрямку. Про це повідомили «Главкому» у Генеральному штабі ЗСУ.

Найгарячіший напрямок – Покровський, де росіяни намагаються заволодіти трасою Покровськ– Костянтинівка, що є важливою логістичною артерією для українських військ.

На перелічених напрямках – найбільша інтенсивність боїв, у середньому понад 20 атак ворога щодоби. Росіяни застосовують не тільки піхотні атаки, а також вриваються у лінію нашої оборони на багі та мотоциклах, місцями мають успіх, зазначили у Генштабі.

Водночас такі атаки даються ворогу ціною великих втрат, підкреслив співрозмовник «Главкома»: щодоби вони втрачають вбитими та пораненими батальйон, тобто 900–1000 військових.

Як поінформували у Генштабі, активна лінія фронту, тобто та, де тривають щоденно бої, складає 970 км. Це лінія від Куп’янська на Харківщині до Кринок на півдні Запорізької області. А загалом вся лінія фронту складає близько трьох тисяч кілометрів.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), і українські, і російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. ЗСУ відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).