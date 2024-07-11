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Росія планувала вбивство гендиректора компанії Rheinmetall – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія планувала вбивство гендиректора компанії Rheinmetall – CNN
Відкриття в Україні заводу Rheinmetall з виробництва бронетехніки викликає глибоке занепокоєння в Росії
фото з відкритих джерел

Паппергер був очевидною мішенню для РФ, оскільки його компанія є найуспішнішим виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів для України

Американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України. Про це повідомляє CNN посилаючись на п'ятьох американських і західних чиновників, знайомих з інцидентом.

За даними посадовців, замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. План вбивства Арміна Паппергера був найбільш зрілим.

Після того, як розвідка дізналися про наміри РФ, вони поінформували службу безпеки Німеччини та змогли зірвати змову.

Як зазначає телеканал, Росія понад пів року проводила саботажну кампанію по всій Європі, здебільшого через підставних осіб, що мало на меті зупинити потік зброї із Заходу в Україну і послабити підтримку Києва.

«Але розвіддані, які свідчили про готовність Росії вбивати приватних осіб, підкреслили західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти в паралельній тіньовій війні, яку вона веде на Заході», – зазначає CNN.

Як зазначають журналісти, Паппергер був очевидною мішенню: його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали вирішальною зброєю в українській війні.

Найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що, за словами одного з джерел, знайомого з розвідданими, викликає глибоке занепокоєння в Росії. Після низки успіхів на початку цього року військові зусилля Москви знову зайшли в глухий кут на тлі подвоєння української оборони і покарання за втрати серед особового складу. Ця серія змов, про які раніше не повідомлялося, допомагає пояснити дедалі більш рішучі попередження офіційних осіб НАТО про серйозність саботажної кампанії, яка, на думку деяких високопосадовців, може переступити поріг збройного конфлікту на сході Європи.

«Ми бачимо саботаж, ми бачимо плани вбивств, ми бачимо підпали. Ми бачимо речі, які коштують людських життів. Я дуже вірю, що ми бачимо кампанію прихованої саботажної діяльності з боку Росії, яка має стратегічні наслідки», – заявив високопоставлений представник НАТО.

Рада національної безпеки відмовилася коментувати існування російської змови і попередження США Німеччині. Але речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон у своїй заяві зазначила, що США ставляться надзвичайно серйозно і приділяють особливу увагу впродовж останніх кількох місяців до посилення підривної кампанії Росії.

«Сполучені Штати обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО, і ми активно працюємо разом над викриттям і припиненням цієї діяльності. Ми також чітко дали зрозуміти, що дії Росії не завадять членам Альянсу продовжувати підтримувати Україну», – сказала вона.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

До слова, у рамках партнерства АТ «Укроборонпром» і Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для ЗСУ силами українських зброярів.

Читайте також: Rheinmetall хоче виробляти в Україні системи ППО
Теги: росія США Німеччина вбивство

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