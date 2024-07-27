Угорський політик звинуватив країни Європи у покірності

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вибухи на газогонах «Північний потік» були здійснені під американським керівництвом. Таку думку він висловив у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає місцева агенція Hirado.hu.

Головними тезами промови Орбана були крах європейської політики та відмова Європи від захисту власних інтересів.

«Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною самопошкодження», – сказав угорський прем'єр.

На його думку, санкції проти Росії завдають «фундаментальної шкоди» інтересам країн Європи, ведуть до підвищення цін на енергоресурси та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

«Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу «Північний потік», що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично – так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори», – зазначив Орбан.

Слід зауважити, що версія «американського сліду» у вибухах на «Північних потоках» є російським наративом, який повторює Орбан.

Минулого року західні ЗМІ також висловлювали припущення, що, крім Сполучених Штатів, за підривами газогонів «Північний потік» могли стояти якісь «неурядові групи» росіян та українців. Проте Україна заперечує свою причетність до вибухів на газогонах.

Нагадаємо, 26 лютого, 2024 року Данія заявила, що припинила розслідування вибухів, які сталися у 2022 році на трубопроводах «Північний потік», які транспортують російський газ до Німеччини.

До відома, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.