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Чи вистачить Європі людей для відбиття можливого нападу РФ: прогноз Foreign Policy

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Чи вистачить Європі людей для відбиття можливого нападу РФ: прогноз Foreign Policy
Деякі країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна
фото ілюстративне

Багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною

Напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Однак Європі може не вистачити людей для протистояння агресору в разі нападу Росії. Про це пише Foreign Policy. 

«Тому не дивно, що 80% фінів, опитаних у 2022 році, заявили, що готові захищати свою країну. Того ж року Варшавський інститут підприємництва виявив, що 66% поляків готові стати на захист своєї країни, і багато хто з них зараз добровільно проходить базову підготовку. Жителі інших країн від Балтійського до Чорного моря висловлюють подібну рішучість захистити свої землі і співгромадян від російського нападу», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що залишається невизначеним, чи буде достатньо солдатів для боротьби з військами РФ. Прифронтові країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна, адже там «похмурі демографічні тенденції і за останні десятиліття населення скоротилося на мільйони людей».

«Російське вторгнення в Україну чітко показало, що технології не можуть замінити солдатів у великій сухопутній війні. Вони потрібні, щоб керувати танками і бути на передніх позиціях в окопах, переміщувати і обслуговувати артилерію, керувати літаками і безпілотниками, захоплювати і утримувати територію. Україні, наприклад, потрібні тисячі нових солдатів щомісяця для ротації сил, заміни втрат і запобігання подальшому просуванню Росії», – пише Foreign Policy. 

Крім того, коментуючи дані соціологів, видання зазначає, що багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною. Їх міграція на захід буде набагато простішою, ніж це могло б бути, коли ці країни ще не були членами Європейського Союзу. Водночас існує попит з боку Західної Європи, яка стикається з дефіцитом населення і потребою в робочій силі.

«Якщо ці фактори не будуть враховані, ймовірність еміграції ставить під сумнів здатність цих країн охороняти східні кордони Європи», – йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, мер литовської столиці Валдас Бенкунскас у вівторок, 2 липня, представив стратегію оборони міста. Серед заходів: план евакуації, удосконалення бомбосховищ та закупівля оборонних споруд.

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Теги: росія війна Європа

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