Україна та світ на роздоріжжі. Як зупинити Росію?
Які наступні кроки Путіна?
Що Росія зробить далі? Які наступні кроки Путіна? Чи є межа для росіян у маніакальному бажанні нищити?
Всі ці питання зараз матимуть відповіді, залежно від поведінки НАТО загалом і ключових членів альянсу зокрема. Точніше, від рішучості дати відповідь. Зброєю. Справді пекельними санкціями.
Зміною стратегії щодо взаємодії з російськими терористами.
Якщо відповідь буде рішучою, то це може стати початком кінця імперії. Як це вже було з СССР.
Якщо млявою і слабкою, то це неодмінно розвʼяже варварам руки і якийсь із наступних ударів може стати ядерним. Вчора Путін чітко показав, що для нього немає межі зла.
Для рішучого кроку західним політикам доведеться пожертвувати власними інтересами і популярністю, проте результатом стане спокійне життя після руйнування відродженої (в тому числі на європейські гроші) імперії зла. Нерішучість призведе до значно більших жертв і не лише в Україні. Метою Путіна, як і його союзників-диктаторів, є кінець Європи і нівелювання Америки.
Ми всі зараз на роздоріжжі. Україна чітко розуміє яким шляхом йти. Цивілізований світ має нарешті визначитись – його доля також вирішується у ці дні. Варвари знищили Рим, який з розманіженими і розбещеними елітами не зміг протистояти грубій руйнівній силі.
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