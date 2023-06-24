Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися

Олександр Лукашенко брав участь у переговорах виключно за своєю ініціативою

У переговорах із засновником ПВК «Вагнер» брав участь президент Білорусії Олександр Лукашенко, оскільки він близько 20 років особисто знайомий із Євгеном Пригожиним. Про це повідомив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Це була його особиста ініціативна пропозиція», – сказав Пєсков.

За словами прессекретаря, під час спілкування російського президента Володимира Путіна з білоруським лідером вони домовилися, «що Лукашенко чинитиме посередницькі зусилля щодо врегулювання подій в Росії».

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«І ми високо цінуємо цю готовність», - наголосив Пєсков.

Він назвав минулий день «досить важким» і «повним трагічних подій», але підкреслив, що те ці події ніяк не вливають на хід «військової операції» в Україні.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Згодом ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».