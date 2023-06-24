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Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков
фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко брав участь у переговорах виключно за своєю ініціативою

У переговорах із засновником ПВК «Вагнер» брав участь президент Білорусії Олександр Лукашенко, оскільки він близько 20 років особисто знайомий із Євгеном Пригожиним. Про це повідомив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це була його особиста ініціативна пропозиція», – сказав Пєсков.

За словами прессекретаря, під час спілкування російського президента Володимира Путіна з білоруським лідером вони домовилися, «що Лукашенко чинитиме посередницькі зусилля щодо врегулювання подій в Росії».

«І ми високо цінуємо цю готовність», - наголосив Пєсков.

Він назвав минулий день «досить важким» і «повним трагічних подій», але підкреслив, що те ці події ніяк не вливають на хід «військової операції» в Україні.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Згодом ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги. 

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

Теги: Олександр Лукашенко президент прессекретар Дмитро Пєсков Євген Пригожин

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