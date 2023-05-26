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Батько замголови СБУ громадянин Росії – «Схеми»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Батько замголови СБУ громадянин Росії – «Схеми»
25 травня Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України
фото з відкритих джерел

Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії

Батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ. Це підтверджує витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт», який є у розпорядженні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Як зазначає видання, про те, що паспорт не був анульований, свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Батько замголови СБУ громадянин Росії – «Схеми» фото 1

Сам Наумюк раніше також підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було «вимушене» рішення «з побутових причин», і наполягав, що в подальшому його родичі від російських паспортів начебто відмовилися.

«Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою. (...) У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони від них відмовились», – повідомив Наумюк.

Батько замголови СБУ громадянин Росії – «Схеми» фото 2

У пресслужбі СБУ окремо зазначили, що перед призначенням Наумюк пройшов «усі необхідні перевірки», а його родичі нині «очікують на скасування громадянства РФ», але наразі «уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв».

Відповідно до витягу з реєстру «Роспаспорт», який «Схеми» отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Відповідно до документа, він подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – «набуття громадянства Російської Федерації».

Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це журналісти підтвердили через сайт російської Податкової служби.

25 травня президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російські паспорти задля збереження життя. Водночас міністерка Ірина Верещук порадила не брати паспорти РФ. вважають, що рацію мають обоє. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що в цих заявах немає суперечностей.

Теги: батько президент Володимир Зеленський паспорт СБУ

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