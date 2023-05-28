Що буде, якщо білоруси із ЗСУ повернуться додому зі зброєю і на танках

Приклад рейду кількох підрозділів російського добровольчого легіону всі бачили...

Гаразд, нагадаю один момент. У лавах ЗСУ несуть службу багато білорусів. Є полк імені Кастуся Калиновського. Чисельність 1000 чоловік, це з Вікіпедії.

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Це навчені і мотивовані бійці на відміну від лукашенківських ж*полизів, що не воювали.

Вони зі зброєю можуть легко повернутися додому і взяти трохи техніки у ЗСУ. Далі я не розписуватиму планів. Немає сенсу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Приклад рейду кількох підрозділів російського добровольчого легіону ви бачили. А тепер уявіть полк, на танках. І зі зброєю. Постріляти місцевих му..., думаю, багато хто захоче

А ще є армія. Я не впевнений, що вся армія буде на боці Лукашенка. Верхівка зрозуміло, що буде вся. Але питання середньої і нижчої ланки, зовсім не зрозуміле.

Достатньо, щоб частина військ перейшла в опозицію. Населення їх підтримає. А далі вже всяке може бути, тим більше, якщо Лука подохне, у верхах буде переділ сфери впливу.