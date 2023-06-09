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Соратник Тихановської розповів, як Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соратник Тихановської розповів, як Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну
Лукашенко так і не віддав наказ наступати
фото з відкритих джерел

Найвищому командуванню довелося доповісти, що армія Білорусі не готова до ведення бойових дій на території України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну у грудні 2022 року. Але план провалився, бо диктатор не знайшов підтримки серед білоруських військових. Про це розповів представник Об'єднаного перехідного Кабінету оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик у коментарі «Еспресо».

За його словами, практично всі боєздатні з'єднання армії Білорусі наприкінці грудня 2022 року перебували на кордоні з Україною. Проте солдати та молодші офіцери почали ставити питання командирам про причини вторгнення на територію України.

«Міноборони спробувало залякати військових – Органи КДБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими – нічого це не дало», – заявив Сахащик.

Він зазначив, що найвищому командуванню довелося доповісти, що армія Білорусі не готова до ведення бойових дій на території України. Тому наказ наступати так і не було віддано.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло.  За словами білоруського диктатора, якби повномасштабне вторгнення не почалося 24 лютого 2022 року, то війна б «почалася завтра, проте в гірших умовах для Росії та Білорусі».

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Теги: Олександр Лукашенко армія війна наказ диктатор Білорусь

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