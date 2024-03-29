План Сунака тріщить по швах. Кількість мігрантів у Британії сягла максимуму

Reuters: Наплив мігрантів залишаються дуже важкою темою для Великої Британії, і особисто для прем'єр-міністра Сунака

Понад 4600 шукачів притулку прибули до Великої Британії на невеликих човнах у 2024 році, що є рекордним показником за перші три місяці року. Про це пише Reuters.

Згідно з попередніми даними, які оприлюднило міністерство внутрішніх справ країни, до 26 березня цього року виявили 4 644 особи, які прибули через Ла-Манш на невеликих, зокрема надувних човнах.

За аналогічний період минулого року до Великої Британії прибули 3 770 мігрантів, у 2022 році – 4 162 особи, що й було попереднім рекордним показником.

«Неприйнятна кількість людей, які продовжують перетинати Ла-Манш, демонструє, чому ми повинні якнайшвидше запустити (депортаційні) рейси до Руанди», – заявив минулого тижня речник міністерства внутрішніх справ.

«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з французькою поліцією, яка стикається зі зростанням насильства та безладів на своїх пляжах, оскільки вони невпинно працюють над запобіганням цим небезпечним, незаконним і непотрібним подорожам», додав він.

Збільшення кількості прибулих мігрантів чинить тиск на прем'єра Ріші Сунака, чия Консервативна партія значно відстає від опозиційних лейбористів в опитуваннях громадської думки, а імміграція є основним питанням, що викликає занепокоєння у деяких виборців.

Минулого року загальні річні цифри впали на 36% порівняно з рекордним показником 2022 року, що призвело до того, що Сунак заявив, що уряд починає досягати успіху в «зупинці човнів мігрантів», що є одним із його ключових пріоритетів напередодні виборів, які очікуються пізніше цього року.

«Незважаючи на всі докази протилежного, Ріші Сунак продовжує говорити британцям, що невеликі човни прибувають, і його обіцянка зупинити човни виконується», – говорить Стівен Кіннок, речник Лейбористської партії з питань імміграції.

До слова, законопроєкт, який має на меті заблокувати подальші судові оскарження плану прем'єра Великої Британії Ріші Сунака щодо депортації шукачів притулку до Руанди, наступного разу обговорюватиметься в парламенті 15 квітня.

Раніше стало відомо, що план британського уряду відправити деяких мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку, може коштувати майже півмільярда фунтів (близько 580 млн євро), плюс сотні тисяч на кожну депортовану особу.

Такі підрахунки містить звіт Національного аудиторського офісу, виданий на вимогу парламентських комітетів, які скаржилися на те, що вони не знають, скільки коштує цей план. Жодного шукача притулку ще не відправили до Руанди в межах плану, який був заблокований судами, хоча уряд вже виплатив 220 мільйонів фунтів (понад 250 млн євро) на підтримку африканської країни.