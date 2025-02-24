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Поблизу російського консульства у Марселі стався вибух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поблизу російського консульства у Марселі стався вибух
Близько тридцяти французьких пожежників та поліцейських перебувають на території консульства
фото: Facebook/Генконсульство Росії в Марселі

Невідомі кинули «коктейлі Молотова» в сад на території консульства

У Марселі сьогодні вранці, 24 лютого, стався вибух біля російського консульства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFM TV.

Інцидент стався близько восьмої ранку за місцевим часом на авеню Амбруаз-Паре, де розташоване консульство Російської Федерації. Генеральний консул Росії у Марселі Станіслав Оранський підтвердив французьким ЗМІ інформацію про вибух.

Як зазначається, невідомі кинули два «коктейлі Молотова» в сад на території консульства. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці події перебувають близько тридцяти пожежників та поліцейських.

Нагадаємо, федеральна поліція Німеччини та Державне управління кримінальних розслідувань Бранденбургу заарештували 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці політично вмотивованого нападу.

Як повідомлялося, невідомий чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні.

Теги: пожежа вибух росія Франція

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