Поблизу російського консульства у Марселі стався вибух
Невідомі кинули «коктейлі Молотова» в сад на території консульства
У Марселі сьогодні вранці, 24 лютого, стався вибух біля російського консульства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFM TV.
Інцидент стався близько восьмої ранку за місцевим часом на авеню Амбруаз-Паре, де розташоване консульство Російської Федерації. Генеральний консул Росії у Марселі Станіслав Оранський підтвердив французьким ЗМІ інформацію про вибух.
Як зазначається, невідомі кинули два «коктейлі Молотова» в сад на території консульства. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
На місці події перебувають близько тридцяти пожежників та поліцейських.
Нагадаємо, федеральна поліція Німеччини та Державне управління кримінальних розслідувань Бранденбургу заарештували 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці політично вмотивованого нападу.
Як повідомлялося, невідомий чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні.
До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні.
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