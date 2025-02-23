У Празі та Брюсселі відбулись багатотисячні мітинги на підтримку України

Кілька тисяч людей вийшли на Староміську площу у Празі на мітинг під назвою «Разом за Україну», щоб вшанувати третю річницю від початку повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Учасники події та її організатори закликали «показати світові, що ми стоїмо за Україною і будемо стояти за нею стільки, скільки буде потрібно».

Перед присутніми виступили чеський президент Петр Павел, посол України в Чехії Василь Зварич, а також чеські правозахисники та митці.

«Окрім того, що Україна заслуговує на славу, бажаю їй скорішого миру – гідного, справедливого миру. Для того, щоб Україна мала майбутнє, яке вона може обирати, чи в межах Європи, чи в межах НАТО, але вона повинна обирати його сама, а Росія не має мати змоги визначати її майбутнє», – сказав Петр Павел, виступаючи зі сцени мітингу.

Чеський президент також застеріг від маніпуляцій про те, що Україна якимось чином спровокувала агресію Росії: «З того що сталося, гадаю, цілком зрозуміло, хто агресор, хто порушив міжнародне право та хто жертва, на стороні якої ми мали б стояти. Хоча б тому, що міжнародне право оберігає так само й нас. А якщо дозволимо його компрометацію, якщо винагородимо агресора, то рано чи пізно це торкнеться і нас».

Раніше президент США Дональд Трамп посилив критику українського лідера Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів» і припустивши, що Україна несе відповідальність за вторгнення Росії на її територію.

«Я впевнений, що ваш голос буде чутно як у Вашингтоні, так і в Москві. І цей голос говорить, що Україна – вільна, незалежна, європейська держава. А український народ має суверенне право бути членом європейського Союзу та НАТО... Безпека України – це безпека усієї Європи. Чим далі від чеського кордону наші відважні військові зупиняють російські танки, тим більше миру та безпеки буде і у ваших домівках», – сказав посол України в Чехії Василь Зварич, звертаючись до чеського народу.

Також в межах події чеська співачка і авторка пісень Анна Ваверкова виконала українську народну пісню «Пливе кача по Тисині».

«Ми обрали цю народну пісню через її символізм, ми хочемо показати повагу до всіх загиблих українських героїв. З часів Майдану її грають на похованнях в Україні, де загинуло багато молодих людей», – розповіла одна з організаторок події режисерка Амалія Коларжова.

Серед організаторів мітингу – відомі чеські неурядові громадські та правозахисні організації «Людина в біді», «Мільйон миттєвостей за демократію», а також Європейський конгрес українців.

Проукраїнський мітинг також відбувся у Брно, а в Пльзені він запланований на 24 лютого.

Крім того, демонстрація на підтримку України відбулась і у Брюсселі. Кілька тисяч людей прийшли до центру міста з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

Мітинг у Празі став однією із сотень заходів в межах глобальної адвокаційної кампанії Світового конґресу українців (СКУ) StandWithUkraine. Подібні акції відбулися і продовжують відбуватися у різних країнах і містах Європи, Америки та інших частин світу. Згідно із офіційною інтерактивною мапою акцій, події на підтримку України зареєстровані в 679 містах у 78 країнах.

По завершенню мітингу українська організація «Глас України» провела ходу, яка завершилась вшануванням біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Празі.

Нагадаємо, у Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну.

Напередодні Америку та Канаду сколихнула хвиля масштабних протестів проти політики адміністрації Трампа. Із провокативними плакатами на вулиці десятків міст вийшли і підлітки, і пенсіонери, здебільшого – прибічники демократів. Помічені і представники Конгресу від демократичної партії. Активісти обурені анти-міграційною політикою, фактичною забороною діяльності ЛГБТ, скорочення фондів та зовнішньополітичними рішеннями Трампа. Люди вимагають імпічменту.

Як відомо, цього тижня мають відбутися нові переговори між сторонами США та Росії. До Вашингтону мають прибути лідер Макрон і Стармер. Речниця Білого дому заявила, що від другого раунду перемовин Трамп рішуче очікує завершення «конфлікту в Україні». Тим часом міністр фінансів США розкрив деталі угоди про корисні копалини, запевняючи, що США не отримають права власності на фізичні активи України і не накладатимуть нові боргові зобов'язання на країну.