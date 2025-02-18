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Росія і США домовилися відновити штат посольств у Москві і Вашингтоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія і США домовилися відновити штат посольств у Москві і Вашингтоні
Перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася
скріншот з відео

Державний секретар США наголосив, аби припинити війну в Україні потрібно налагодити дипломатичні канали комунікації

Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі агентству Associated Press.

За словами Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

«Якщо наші дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно ефективно співпрацювати та комунікувати. Це може звести на нанівець всі наші дискусії з приводу України», – каже він.

Як зазначив посадовець, буде створено місії з підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин і співробітництва в ширшому сенсі.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Теги: дипломатія Саудівська Аравія посольство Держдепартамент США Марко Рубіо

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