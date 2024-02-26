У Вашингтоні чоловік вчинив самоспалення перед посольством Ізраїлю

Мотиви вчинку чоловіка, який підпалив себе біля ізраїльського посольства, наразі невідомі

Постраждалого доставили в місцеву лікарню з важкими травмами

У неділю, 25 лютого, невідомий чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили у лікарню у критичному стані. Про це пише видання The National з посиланням на відділ пожежної та екстреної медичної допомоги.

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Рятувальники прибули на місце події після телефонного дзвінка, коли їх повідомили, що на вулиці біля ізраїльського дипломатичного представництва у столиці США горить чоловік.

На момент прибуття екстрених служб пожежу вже загасили співробітники секретної служби, які охороняють посольство.

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Як повідомив представник пожежної служби, постраждалого доставили в місцеву лікарню з «важкими травмами, які загрожують життю».

За словами представника ізраїльського посольства, чоловік був їм невідомий, і під час інциденту «жоден із співробітників посольства не постраждав».

Мотиви вчинку чоловіка, який підпалив себе біля ізраїльського дипломатичного представництва, наразі невідомі.

Нагадаємо, в Ізраїлі троє палестинців відкрили вогонь із «автоматичної зброї» по людях у черзі на КПП. Теракт стався біля контрольно-пропускного пункту аз-Заайєм між Єрусалимом і Маале-Адумім.