У Німеччині затримано росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю

За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного

Федеральна поліція Німеччини та Державне управління кримінальних розслідувань Бранденбургу заарештували 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці політично вмотивованого нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу німецької поліції.

«Після повідомлення про можливі плани нападу в Берліні та подальшого інтенсивного розслідування під керівництвом Генеральної прокуратури Бранденбургу органам безпеки вдалося заарештувати підозрюваного у підготовці ймовірного політично вмотивованого нападу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними видання Tagesspiegel, 18-річного хлопця заарештували в аеропорту Шенефельд. Повідомляється, що слідчі розглядають ісламістський мотив, але вже припускають політичний мотив.

Припускають, що хлопець є чеченцем, який проживає в Потсдамі і його метою був напад на посольство Ізраїлю в Берліні. За інформацією видання, молодик хотів покинути країну та вилетіти до Стамбула після того, як плани нападу не вдалося реалізувати.

За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного.

До слова, вчора у місті Бат-Ям, передмісті ізраїльського Тель-Авіва вибухнули три автобуси, набиті вибухівками. Вибухи сталися з різницею в кілька хвилин.

У кожному з пристроїв було по п'ять кілограмів вибухівки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу збирав екстрене засідання уряду. В країні негайно зупинили весь громадський транспорт, абсолютно всі потяги по державі також зупинені.