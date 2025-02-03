Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію

Прем'єр Британії звернеться до партнерів із ЄС із закликом натиснути на Росію

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер 3 лютого під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі закликає європейські країни продовжувати чинити тиск санкціями на Росію і, навіть, подвоїти його. Прто це йдеться у публікації на сайті уряду. Йтиметься про доходи від продажу енергоносіїв та компанії, пов'язані з оборонним комплексом.

Крім цього, представники 27 держав обговорять фінансування щодо посилення обороноздатності України та тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Стармер також має намір 3 лютого зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а потім вирушити на неформальну зустріч із лідерами держав-членів ЄС на засіданні Європейської ради.

У документі наголошується, що британський прем'єр хоче зробити так, щоб Brexit приносив користь британському народові. При цьому Стармер не хоче «виходити за межі червоних ліній».

До слова, країни Євросоюзу обговорюють можливість запровадити заборону на тимчасове зберігання російської нафти на території союзу. Євросоюз розглядає можливість поширити обмеження «на російські літаки та літаки, що під контролем Росії, заборонити операції з великим списком російських портів та аеропортів, які використовуються для перекидання зброї та заборонених деталей, необхідних для її виробництва».