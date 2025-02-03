Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію
Прем'єр-міністр проведе переговори з європейськими партнерами з питань оборони та безпеки
фото: www.svoboda.org

Прем'єр Британії звернеться до партнерів із ЄС із закликом натиснути на Росію

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер 3 лютого під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі закликає європейські країни продовжувати чинити тиск санкціями на Росію і, навіть, подвоїти його. Прто це йдеться у публікації на сайті уряду. Йтиметься про доходи від продажу енергоносіїв та компанії, пов'язані з оборонним комплексом.

Крім цього, представники 27 держав обговорять фінансування щодо посилення обороноздатності України та тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Стармер також має намір 3 лютого зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а потім вирушити на неформальну зустріч із лідерами держав-членів ЄС на засіданні Європейської ради.

У документі наголошується, що британський прем'єр хоче зробити так, щоб Brexit приносив користь британському народові. При цьому Стармер не хоче «виходити за межі червоних ліній».

До слова, країни Євросоюзу обговорюють можливість запровадити заборону на тимчасове зберігання російської нафти на території союзу. Євросоюз розглядає можливість поширити обмеження «на російські літаки та літаки, що під контролем Росії, заборонити операції з великим списком російських портів та аеропортів, які використовуються для перекидання зброї та заборонених деталей, необхідних для її виробництва».

Читайте також:

Теги: Велика Британія санкції Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Середньодобовий темп наступу росіян на Покровському напрямку становить приблизно до 1-1,2 км на добу
Ворог намагається обійти Покровськ
29 сiчня, 14:48
Aфіни змінили правила короткострокової оренди житла
Популярна туристична столиця ввела жорстке обмеження на оренду житла
4 сiчня, 03:01
Прощання з Юркевичем відбудеться 7 січня 2025 року
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
5 сiчня, 12:50
Бійці ССО знищили 17 військових КНДР у Курській області
Сили спецоперацій відбили штурм солдатів КНДР на Курщині
13 сiчня, 10:01
Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни
Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори
27 сiчня, 23:30
РФ посала надсилати по три-чотири людини вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів
Битва за Покровськ: росіяни різко змінили тактику
1 лютого, 12:08
Ситуація на фронті 3 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:00
Удар прийшовся по житловій забудові
Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: одна з поранених у важкому стані
Вчора, 22:46
Раніше Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду
Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією
Сьогодні, 04:50

Політика

Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію
Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію
Не будьте, як генерал Наумов. Дипломат попередив українських громадян, що їдуть через Сербію
Не будьте, як генерал Наумов. Дипломат попередив українських громадян, що їдуть через Сербію
Трансформація Трампа. Навіщо Вашингтон нав’язує українцям… вибори?
Трансформація Трампа. Навіщо Вашингтон нав’язує українцям… вибори?
Трамп анонсував переговори щодо тарифів із двома країнами
Трамп анонсував переговори щодо тарифів із двома країнами
Держсекретар США висунув ультиматум президенту Панами
Держсекретар США висунув ультиматум президенту Панами
Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією
Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
51K
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
22K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
8571
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну
6058
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua