Російська влада доручила тюремникам катувати українських полонених – WSJ

Застосування тортур до українських військових підтверджувала ООН

Після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає газета, начальник управління Федеральної служби з виконання покарань по Санкт-Петербургу і Ленінградській області Ігор Потапенко наказав співробітникам елітних підрозділів відомства бути жорстокими з полоненими. Насильство не обмежуватиметься, а натільні камери, які могли б зафіксувати тортури, приберуть.

Згодом подібні вказівки отримали співробітники служби виконання покарань інших регіонах, зокрема у Пскові, Москві, Бурятії. Як зазначають журналісти, співробітники, які стежили за полоненими, не перебували в одній колонії довше ніж місяць.

WSJ посилається на трьох колишніх співробітників Федеральної служби з виконання покарань, двоє з яких входили до складу спецпідрозділів, а один був медиком. Вони потрапили до системи захисту свідків після того, як надали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду. Їхні оповіді були підкріплені документами, інтерв’ю з українськими в’язнями і людиною, яка допомогла деяким тюремникам втекти.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Як відомо, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною». Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».