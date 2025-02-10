Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська влада доручила тюремникам катувати українських полонених – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російська влада доручила тюремникам катувати українських полонених – WSJ
Начальник управління Федеральної служби з виконання покарань наказав співробітникам бути жорстокими з полоненими
фото з відкритих джерел

Застосування тортур до українських військових підтверджувала ООН

Після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає газета, начальник управління Федеральної служби з виконання покарань по Санкт-Петербургу і Ленінградській області Ігор Потапенко наказав співробітникам елітних підрозділів відомства бути жорстокими з полоненими. Насильство не обмежуватиметься, а натільні камери, які могли б зафіксувати тортури, приберуть.

Згодом подібні вказівки отримали співробітники служби виконання покарань інших регіонах, зокрема у Пскові, Москві, Бурятії. Як зазначають журналісти, співробітники, які стежили за полоненими, не перебували в одній колонії довше ніж місяць.

WSJ посилається на трьох колишніх співробітників Федеральної служби з виконання покарань, двоє з яких входили до складу спецпідрозділів, а один був медиком. Вони потрапили до системи захисту свідків після того, як надали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду. Їхні оповіді були підкріплені документами, інтерв’ю з українськими в’язнями і людиною, яка допомогла деяким тюремникам втекти.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Як відомо, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною». Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». 

Читайте також:

Теги: полон росія росіяни українці війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анексія Криму і захоплення сходу України є порушенням міжнародного права, наголошує Зеленський
Зеленський відповів, чи зможе Україна повернути окуповані Крим та Донбас
Вчора, 17:57
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист Батьківщини
Активний учасник Революції Гідності та онук політв'язнів. Згадаймо Левка Кмітя
31 сiчня, 09:00
Рятувальна операція триває
У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, серед постраждалих дитина (оновлено)
30 сiчня, 01:14
«Заради будь-яких цілей Трамп не піде на те, що хоч хтось сприйме як прогин під Путіна»
Перемир'я на 9 травня. Чи прогнеться Трамп під Путіна?
28 сiчня, 09:04
«Найбільш перспективним варіантом на заміну НАТО може бути формування повноцінної спільної політики безпеки та оборони ЄС»
Україна може отримати гарантії безпеки і без НАТО
27 сiчня, 12:03
Воїн загинув першого липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині
За час служби здійснив понад 300 бойових виходів. Згадаймо Дмитра Музику
26 сiчня, 09:00
Дрони «Молнія» містять усередині дрібні металеві кульки
Росіяни атакували Харків новими дронами: чим вони небезпечні
25 сiчня, 19:57
Аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року
Британська розвідка назвала кількість убитих солдатів КНДР на Курщині
24 сiчня, 14:45
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 січня
Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW
12 сiчня, 05:51

Політика

Російська влада доручила тюремникам катувати українських полонених – WSJ
Російська влада доручила тюремникам катувати українських полонених – WSJ
Американці оцінили перші тижні президентства Трампа: дані опитування
Американці оцінили перші тижні президентства Трампа: дані опитування
Топпосадовець НАТО пояснив, чому Україні не варто боятися погроз Росії
Топпосадовець НАТО пояснив, чому Україні не варто боятися погроз Росії
Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня
Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня
Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: говорили про Україну
Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: говорили про Україну
Трамп заявив про «досягнення прогресу» в переговорах про завершення війни в Україні
Трамп заявив про «досягнення прогресу» в переговорах про завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
20K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
20K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
17K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
13K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua