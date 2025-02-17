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У Харкові пролунав вибух: що відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Харкові пролунав вибух: що відомо
Росіяни атакують Україну безпілотниками
фото: Вичерпно

Місто атаковано «шахедом»

Вночі, 17 лютого, окупанти запустили на Україну «шахеди». У Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова міста Ігор Терехов.

Вибух мешканці Харкова почули близько 01:20. За інформацією Терехова, постраждав під ворожу атаку потрапив Салтівський район міста.

«У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БпЛА типу «Шахед» був атакований Салтівський район міста.  Деталі зʼясовуємо», – написав Терехов.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

«За інформацією джерела, наближеного до командного складу ворожого угрупування, стало відомо, що отримана вказівка тиждень тому про знищення міста Суджі по квадратам. Залишити випалену землю, в масовому вбивстві цивільних звинуватити Збройні сили України», – сказав Дмитрашківський.

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Теги: Харків Україна Ігор Терехов безпілотник вибух

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