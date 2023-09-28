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Погана новина для Польщі: українці масово виїздять, і ось чому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Погана новина для Польщі: українці масово виїздять, і ось чому
Українці виїздять із сусідньої Польщі
фото з відкритих джерел

Поляки нарікають, що у країні уже бракує робітників

Українські біженці, які знайшли тимчасовий притулок у сусідній Польщі після вторгнення Росії на їхню батьківщину, вже деякий час покидають її масово. Однак вони не повертаються на батьківщину, а прямують в основному до Німеччини, де значно кращі умови праці, матеріальні та соціальні умови. Лише минулого року туди поїхало 350 тис. людей, пише ресурс Aroundprague.

«Від'їзд українців – погана новина для Польщі. Нам не вистачає робочої сили, але якщо ми хочемо розвиватися, то без мігрантів нам не обійтися», – сказав Марек Зубер, провідний польський економіст і аналітик.

Хоча заробітна плата в Польщі останніми роками зростає, у Німеччині вона значно вища. Активні українці, які бажають працювати, потрібні на німецькому ринку. За словами Зубера, вони є іншою категорією, ніж, наприклад, деякі мігранти з Африки, яких цікавить переважно соціальна допомога.

«Коли німці спростили правила прийому мігрантів у Польщі, існувала думка, що якась значна кількість українців не доїде, в основному через мовний бар'єр або більшу віддаленість від батьківщини, але це виявилося не так. Багато хто з них узяв із собою не тільки дружин і дітей, а й братів, сестер, двоюрідних братів чи дядьків і поїхали до Німеччини», – каже Марек Зубер.

«Вони вважають надзвичайно важливим, що у Німеччині їм вдасться накопичити від 500 до 1 000 євро на місяць після оплати всіх необхідних витрат», – додав він.

Хоча, за останніми даними прикордонної служби, до Німеччини виїхало 350 тис. українців, у Польщі залишається менше ніж мільйон.

«Однак якщо вони продовжать їхати, нам доведеться приймати дуже багато мігрантів з інших країн. Питання не в тому, чи повинні вони приїхати і звідки, а в тому, як їх прийняти», – йдеться в аналізі експертів Варшавського університету. Але це буде неможливо без офіційної державної міграційної політики, яка у Польщі відсутня, йдеться в аналізі.

Нагадаємо, Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Про це пише Bloomberg.Журналісти повідомляють із посиланням на прессекретаря польського уряду Пьотра Мюллера, що деякі види підтримки для українців не будуть продовжені у 2024 році. Йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

Як зазначає заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анна Шмідт, Варшава вже витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни.

Раніше стало відомо, що Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців. Про це повідомляє Financial Times.

Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави. Українці проживали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (прим. - площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м). У пресслужбі Мазовецького краю пояснили, що центр вже не був потрібний, оскільки більшість людей знайшли житло в інших місцях.

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Теги: Польща мігранти українці притулок біженці правила Німеччина

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