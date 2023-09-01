Українці можуть опанувати нові спеціальності у «Дія.Освіта»: повний перелік

Платформа пропонує велику кількість професій, а після навчання людина отримає диплом

Масштабна цифровізація в Україні продовжується, і тепер кожна людина може опанувати нову професію абсолютно безкоштовно через додаток «Дія». Про те, які спеціальності доступні на сьогодні, розповідають на сайті платформи.

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Платформа «Дія.Освіта» дає можливість здобути нову професію за допомогою інтерактивних симуляторів, серіалів та подкастів. Зокрема, всі українці отримали доступ до наступних професій:

SMM-спеціаліст.

Мобільний фотограф.

Касир.

Кравчиня.

Барбер.

Менеджер з клінінгу.

Акаунт-менеджер.

Логіст.

Спеціаліст із закупівель.

Проєктний менеджер.

Продакт-менеджер.

Візажист.

Адміністратор.

Рекрутер.

HR-спеціаліст.

Режисер з монтажу.

Ландшафтний дизайнер.

Відеовиробник.

Спеціаліст з партнерства.

Менеджер з продажів.

SEO-спеціаліст.

Піцайоло.

Шеф-кухар.

Флорист.

Майстер нігтьового сервісу.

Хейр-стиліст.

Оператор SMT-лінії.

Підприємець.

Колорист.

Майстер плиточник.

Менеджер в Google Ads.

Дата-аналітик.

QA-тестувальник.

Працівник АЗК.

Майстер з поклейки.

Пакувальник.

Майстер-бровист.

Email-маркетолог.

Вишивальник.

Кондитер.

Грумер.

Спеціаліст клієнтської підтримки.

Бариста.

Дизайнер.

Таргетолог.

Просування сайту.

Дата-аналітик в SQL та Power BI.

Пекар.

Агент з нерухомості.

В'язальник.

Примітно, що після закінчення навчання у «Дія.Освіта» людина отримає відповідний сертифікат, на підставі якого згодом буде простіше знайти собі роботу.

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Нагадаємо, у майбутньому для дітей з'явиться новий додаток, покликаний полегшити навчання, про що розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, уряд нашої країни працює над створенням нового додатку для школярів під назвою «Мрія» – він стане аналогом «Дія». В основу буде закладено штучний інтелект, що дасть можливість кожній дитині підібрати контент індивідуально, який буде цікавим та корисним саме їй.