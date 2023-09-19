Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України

Варшава вже витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни

Деякі види підтримки для українців не будуть продовжені у 2024 році.

Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Про це пише Bloomberg.

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Журналісти повідомляють із посиланням на прессекретаря польського уряду Пьотра Мюллера, що деякі види підтримки для українців не будуть продовжені у 2024 році. Йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

«Ці правила просто перестануть діяти наступного року», – сказав Мюллер.

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Як зазначає заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анна Шмідт, Варшава вже витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни.

Раніше повідомлялося, що Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна. Нагадаємо, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що польська влада вважає, що заборона на імпорт українського зерна є виправданою. У Польщі не дозволять дестабілізувати аграрний ринок країни.

До слова, Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист для біженців з України. Директива про тимчасовий захист забезпечує доступ до прав у ЄС, включно з правом на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги.