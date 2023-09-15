В'їзд до Європи стане платним: що слід врахувати українцям

Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) змінить правила в'їзду для громадян 60 країн світу, включно з Україною

З 2024 року українці, які бажають в'їхати до Європейського Союзу, повинні будуть сплачувати новий збір. Нововведення стосуватиметься громадян України та представників тих країн, які мають безвізовий режим з ЄС.

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Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) змінить правила в'їзду для громадян 60 країн світу, включно з Україною. Що таке ETIAS, як можна буде потрапити на територію ЄС за новими вимогами та скільки за це доведеться заплатити. Про це пише TransferGo.

ETIAS – це європейська система інформації та авторизації подорожей була створена для обов’язкової попередньої реєстрації резидентів безвізових країн, які планують відвідати будь-яку з 30 європейських держав. За допомогою ETIAS можна отримати спеціальний дозвіл, який надалі вставляється в закордонний паспорт мандрівника та дійсний максимум 3 роки або до закінчення терміну дії документа.

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Яким чином зробити ETIAS

Для того, щоб оформити дозвіл на в’їзд до низки країн Європи, потрібно заповнити заявку на офіційному вебсайті ETIAS чи в однойменному мобільному застосунку. Очікується, що більшість звернень пройдуть швидку обробку, що займе приблизно 10 хвилин. Проте існує ймовірність, що певні заявки потребуватимуть детальнішої оцінки. У таких випадках людям доведеться трохи почекати – остаточне рішення надійде максимум за 4 дні.

Наразі заявки на оформлення ETIAS ще не приймаються і жодна оплата за будь-які послуги не стягується. Про це дуже важливо пам'ятати, адже у мережі з'явилося багато сайтів, що нібито пропонують "допомогу" з отриманням дозволів, однак насправді ніяк не пов'язані з ETIAS чи ЄС.

Вартість та процедура

Щоб отримати новий тип пропуску, українцям потрібно подати біометричний паспорт, виданий державними органами відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Якщо у людини є паспорт іншого типу, то для в'їзду в європейську країну, де вимагають ETIAS, потрібна буде віза. Вартість заявки на отримання дозволу на поїздку ETIAS становить 7 євро.

Після подання заявки на оформлення ETIAS людина отримає електронний лист із підтвердженням. Він міститиме унікальний номер звернення, який важливо зберегти для використання в майбутньому. Після обробки заявки людині надійде ще один електронний лист, у якому її повідомлять про результат.

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Якщо заявку відхилено, в електронному листі буде викладено причини такого рішення. Крім того, він міститиме інформацію про процес подання апеляції, включаючи контактні дані відповідного органу та кінцевий термін такого кроку.

Важливі деталі

Слід зазначити, що оформити ETIAS необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким людина планує скористатися. Дозвіл на в’їзд діятиме 3 роки. Тобто одноразово сплативши 7 євро, особа протягом цього періоду матиме право на подорожі до 30 європейських країн.

Тим, хто отримає дозвіл на подорож, дуже важливо ретельно перевірити, чи їхні особисті дані, такі як ім'я, прізвище та номер паспорта, є правильними. Будь-які неточності можуть призвести до відмови у перетині кордону.

Потрібно також розуміти, що наявність ETIAS не гарантує, що мандрівник зможе досягти пункту призначення. Адже останнє слово – за прикордонниками: вони ретельно перевіряють документи й дають дозвіл на в’їзд до країни лише тоді, коли дотримані всі необхідні умови.

Слід буде також врахувати низку моментів:

подати заявку на оформлення дозволу на поїздку заздалегідь – до того, як купувати квиток або бронювати житло;

слід переконатися, що паспортні дані відповідають тим, що вказані у дозволі ETIAS. Якщо вони не збігаються, особі буде відмовлено у в'їзді на кордоні;

пересвідчитися, що дозвіл на поїздку все ще дійсний;

перевірити, як довго можна перебувати в європейських країнах, які вимагають ETIAS;

впевнитися, що паспорт дійсний протягом 3 місяців після запланованого від'їзду з європейських країн, які вимагають ETIAS – якщо він не дійсний, людині буде відмовлено у в'їзді на кордоні.

Нагадаємо, у 2024 році набудуть чинності нові правила в’їзду до країн Європейського Союзу – для цього потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі (ETIAS), говориться на сайті ЄС. У публікації говориться, що ETIAS – це нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Дозвіл на подорожі стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн ЄС. Дозвіл на подорож дасть право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн упродовж 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).

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