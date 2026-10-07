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Поїхали на заробітки, опинилися на фронті. Казахстан взявся повертати громадян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Поїхали на заробітки, опинилися на фронті. Казахстан взявся повертати громадян
Росія відправила казахстанців на війну проти України
фото: росЗМІ

Молоді казахстанці попросили про допомогу з окупованої Луганщини, після чого до ситуації долучилося МЗС країни

Казахстан веде переговори з Росією щодо повернення своїх громадян, які опинилися в зоні бойових дій в Україні. Родичі молодих казахстанців стверджують, що ті поїхали до РФ на заробітки, однак їх обманули та відправили на фронт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційного представника Міністерства закордонних справ Казахстану Жанболата Усенова.

Історія набула розголосу після того, як група молодих громадян Казахстану записала відеозвернення із проханням допомогти їм повернутися додому. Їхні родичі розповіли «Азаттик Азія», що чоловіки вирушили до Росії на заробітки, однак згодом їх обманом відправили воювати проти України.

За геолокацією, яку чоловіки передали своїм рідним, вони перебувають на півночі тимчасово окупованої Росією частини Луганської області.

Після появи відеозвернення у соціальних мережах 2 жовтня МЗС Казахстану заявило, що «ставиться до цієї ситуації з максимальною серйозністю». Відомство розпочало консультації з російською стороною.

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберди зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Росії. Також повідомлялося, що казахстанський посол має провести переговори з керівництвом міністерств закордонних справ та оборони РФ.

7 жовтня Усенов повідомив, що Казахстан уже вживає заходів для повернення своїх громадян. Водночас на гарячу лінію МЗС продовжують надходити нові звернення, кожне з яких перевіряють.

«Інформація щодо кожного з них перевіряється. Після завершення перевірки сформований список буде надісланий російській стороні. МЗС Республіки Казахстан підтримує постійну взаємодію з цього питання з російською стороною на різних рівнях», – заявив Усенов.

Нагадаємо, раніше в Казахстані за запитом Росії затримали громадянку України Любов Рожанську. Вона приїхала до Астани, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українку могли навмисно виманити за кордон родичі хлопчика, які діяли у співпраці з ФСБ. Росія домагається видачі Рожанської через кримінальну справу, порушену проти неї ще у 2023 році.

Лубінець звернувся до омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення українки до Росії. За словами українського омбудсмана, її передача під контроль російських силових структур може становити безпосередню загрозу життю, здоров'ю та основоположним правам жінки.

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Теги: Казахстан росія війна

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