Головна Думки вголос Володимир Горбач
search button user button menu button
Володимир Горбач Аналітик

Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін та Касим-Жомарт Токаєв зустрілися в Омську, РФ, 25 липня 2026 року
фото: kremlin.ru

Президент Казахстану набрався сміливості сказати Путіну правду в очі

Варто було українським, себто невідомим, дронам зупинити роботу КТК (Каспійський трубопровідний консорціум), по якому експортується нафта з Казахстану, як президент Токаєв набрався сміливості сказати Путіну правду в очі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Він і раніше говорив йому про свою особливу точку зору на нашу війну, яка не співпадала з путінською. Але то була просто незгода. А тут вже додається й фактичний заклик припинити війну. Прямим текстом, з відеофіксацією і поширенням на весь світ. Тобто спеціально і цілеспрямовано.

Навряд чи російська пропаганда покаже це внутрішній аудиторії, бо Путін виглядає там як побитий собака. Схоже що для нього це не лише неприємно чути, але й неочікувано. Морщить лоба, але терпить…

Наприкінці фрагменту Токаєв закликає повернутися до так званого формату домовленостей Стамбул 2.0. Він, начебто, був прийнятним для росіян. Але вже ні, для нас він точно не прийнятний

Відтак, чим далі тим Путіну буде все важче і важче, але зʼїхати з теми він сам вже не зможе. Тиск, у тому числі й міжнародний, тільки наростатиме.

І тепер у нього є опції або тягнути час до виборів і нової мобілізації (а часу все менше і може не вистачити) або перевернути дошку і відкривати другий фронт. У Балтії чи Польщі або у… Казахстані.

Для нас було б краще щоб у Казахстані. Тоді від кремляді відвернеться й Китай.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда Казахстан нафта путін росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як уточнила Христина Романовська, використання пічного палива в сучасній техніці категорично заборонено
Російська влада запропонувала аграріям перейти на пічне паливо через дефіцит дизеля
21 липня, 12:15
Путін заявив, що громадяни РФ уже «скинулися» на вбивства українців на суму в майже 70 мільярдів рублів
Путін похвалився, що росіяни добровільно фінансують його війну в Україні
14 липня, 02:07
Зведення Генштабу за 13 липня 2026 року та новини з фронту від ЗСУ
202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026
13 липня, 22:28
Паливо відсутнє на АЗС на всіх трасах у зоні бойових дій
Паливна криза в Росії набирає обертів: російська армія ризикує залишитися без «гуманітарки»
13 липня, 13:33
В Україні триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року
10 липня, 08:51
Су-34 – це радянський та російський винищувач-бомбардувальник
Повітряні сили повідомили про знищення військового літака РФ
8 липня, 14:07
Малий бізнес найбільше потерпає від дефіциту бензину в РФ
Російський економіст пояснив, що змусить Путіна припинити війну
8 липня, 10:08
Удари по-російських НПЗ. Нам не варто займатися самообманом
Удари по-російських НПЗ. Нам не варто займатися самообманом
30 червня, 08:36
Точна кількість нових членів ще не визначена
Війна в Україні прискорила розширення Євросоюзу – Кос
26 червня, 03:31

Володимир Горбач

Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон
Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Загроза терактів у Росії. Наскільки це реально
Загроза терактів у Росії. Наскільки це реально
Путін спробує взяти НАТО «на слабо»
Путін спробує взяти НАТО «на слабо»
Марш «Вагнера» на Москву. Вікно можливостей для швидкого завершення війни
Марш «Вагнера» на Москву. Вікно можливостей для швидкого завершення війни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
72K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
65K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua