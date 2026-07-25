Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон

Президент Казахстану набрався сміливості сказати Путіну правду в очі

Варто було українським, себто невідомим, дронам зупинити роботу КТК (Каспійський трубопровідний консорціум), по якому експортується нафта з Казахстану, як президент Токаєв набрався сміливості сказати Путіну правду в очі.

Він і раніше говорив йому про свою особливу точку зору на нашу війну, яка не співпадала з путінською. Але то була просто незгода. А тут вже додається й фактичний заклик припинити війну. Прямим текстом, з відеофіксацією і поширенням на весь світ. Тобто спеціально і цілеспрямовано.

Навряд чи російська пропаганда покаже це внутрішній аудиторії, бо Путін виглядає там як побитий собака. Схоже що для нього це не лише неприємно чути, але й неочікувано. Морщить лоба, але терпить…

Наприкінці фрагменту Токаєв закликає повернутися до так званого формату домовленостей Стамбул 2.0. Він, начебто, був прийнятним для росіян. Але вже ні, для нас він точно не прийнятний

Відтак, чим далі тим Путіну буде все важче і важче, але зʼїхати з теми він сам вже не зможе. Тиск, у тому числі й міжнародний, тільки наростатиме.

І тепер у нього є опції або тягнути час до виборів і нової мобілізації (а часу все менше і може не вистачити) або перевернути дошку і відкривати другий фронт. У Балтії чи Польщі або у… Казахстані.

Для нас було б краще щоб у Казахстані. Тоді від кремляді відвернеться й Китай.