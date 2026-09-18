Втрати ворога станом на 18 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 351 танк

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 420 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 18 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 18 вересня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 18 вересня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 18 вересня втратила:

особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;

танків – 12 351 (+5) од;

бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од;

артилерійських систем – 49 938 (+75) од;

РСЗВ – 2 142 (+3) од;

засоби ППО – 1 646 (+1) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 656 (+12) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од;

крилаті ракети – 5 111 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од;

спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 18 вересня 2026 року