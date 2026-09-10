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З України намагалися вивезти зразки зброї: правоохоронці розповіли подробиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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З України намагалися вивезти зразки зброї: правоохоронці розповіли подробиці
Окремі сторони можуть бути зацікавлені в отриманні зразків українського озброєння для використання в інших збройних конфліктах
фото: ДБР (ілюстративне)

Усі три спроби незаконного переміщення озброєння через кордон вдалося зупинити

Від початку повномасштабного вторгнення Росії були три спроби незаконного переміщення окремих зразків озброєння через державний кордон України. Усі їх вдалося припинити, а фігурантів затримали. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, пише «Главком».

За словами Сухачова, йдеться про три випадки, зафіксовані з 2022 року. Правоохоронці затримували людей безпосередньо під час спроб перетнути державний кордон.

«Із 2022 року у нас було три факти, коли військовослужбовці та цивільні особи намагалися перемістити в незаконний спосіб через державний кордон України окремі зразки озброєння. Така діяльність була припинена, винні особи були затримані», – сказав директор ДБР.

Сухачов зазначив, що протидія незаконному обігу зброї є одним із пріоритетних напрямів роботи Бюро. За його словами, правоохоронці враховують різні джерела походження зброї, яка може становити інтерес для незаконного переміщення.

Зокрема, йдеться про трофейне озброєння, зброю, передану Україні в межах міжнародної технічної допомоги, а також озброєння, яке перебуває на балансі Збройних сил України або розробляється українськими виробниками.

«Ми розуміємо, що є трофейна зброя, є зброя, передана в рамках міжнародної технічної допомоги, є зброя, яка знаходиться на балансі Збройних сил, яка розробляється нашими вітчизняними виробниками», – пояснив Сухачов.

За його словами, окремі сторони можуть бути зацікавлені в отриманні зразків українського озброєння для використання в інших збройних конфліктах.

Варто нагадати Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили п’ять каналів нелегального продажу зброї, боєприпасів і вибухових речовин у різних регіонах України. Організаторів оборудок затримали на Полтавщині, Донеччині, Закарпатті, Житомирщині та в Одесі.

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Теги: зброя ДБР Україна війна кримінал

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