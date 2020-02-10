Поліція затримала біля Білого дому чоловіка, який приїхав «вбити Трампа»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція описує затриманого як «загублену людину, якій необхідна допомога психіатра»

«Я тут, щоб убити президента Дональда Трампа», - заявив затриманий

Поліція міста Вашингтон затримала поблизу Білого дому жителя Флориди, який зізнався, що приїхав у місто для вбивства президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

«Я тут, щоб убити президента Дональда Трампа. У мене з собою ніж для цього», - заявив затриманий Роджер Хеджпет.

Поліція описує затриманого як «загублену людину, якій необхідна допомога психіатра».

До слова, Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Через кілька Трамп продовжив кадрову чистку та відкликав посади посла США при ЄС Гордона Сондленда, який також свідчив у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.