Поліція затримала біля Білого дому чоловіка, який приїхав «вбити Трампа»
«Я тут, щоб убити президента Дональда Трампа», - заявив затриманий
Поліція міста Вашингтон затримала поблизу Білого дому жителя Флориди, який зізнався, що приїхав у місто для вбивства президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє газета The Washington Post.
«Я тут, щоб убити президента Дональда Трампа. У мене з собою ніж для цього», - заявив затриманий Роджер Хеджпет.
Поліція описує затриманого як «загублену людину, якій необхідна допомога психіатра».
До слова, Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.
Через кілька Трамп продовжив кадрову чистку та відкликав посади посла США при ЄС Гордона Сондленда, який також свідчив у справі про імпічмент президента США.
Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.