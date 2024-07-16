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За коментар про «фекалії Путіна» – сім років в'язниці? Поліція РФ взялася за підлітка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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За коментар про «фекалії Путіна» – сім років в'язниці? Поліція РФ взялася за підлітка
Раніше з'явилася інформація про те, що Путіна у поїздках супроводжує охоронець, який у туалетах збирає його сечу та фекалії у валізу
фото з відкритих джерел

На момент написання коментаря хлопцеві було 17 років

У Росії жителя Омська Михайла Петрова внесли до списку терористів за коментар у соцмережах про диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Сибирь.Реалии».

За даними видання, кримінальну справу про «виправдання тероризму» проти Петрова відкрили за коментар такого змісту: «Слава Україні. Працюйте, брати. Путін там уже, напевно, п'ятнадцять валіз для фекалій приготував))».

Зазначається, що Петров залишив цей коментар про атаку дронів на Кремль у травні 2023 року у забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте». На момент публікації коментаря йому було 17 років.

Включення до реєстру терористів призводить до обмеження в правах: «терористам» блокують банківські рахунки і дозволяють витрачати на «забезпечення своєї життєдіяльності» не більше 10 тис. рублів на місяць.

Юнакові інкримінують ч. 2 ст. 205.2 КК РФ. Зокрема, російські силовики знайшли в цьому тексті про «фекалії» «спонукання у формі заклику на адресу ЗСУ до запусків безпілотних пристроїв на території Кремля, а також виправдання ідеології тероризму».

За інкримінованою йому статтею, Петрову загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у ЗМІ вже давно з'явилася інформація про те, що президента Росії Володимира Путіна у закордонних поїздках супроводжує охоронець, який у туалетах збирає його сечу та фекалії у валізу та вивозить назад до РФ. Тепер Кремлівський пул показав чергове відео, яке знову не обійшлося без людини зі знаменитим чемоданом.

Журналістам відомо, що цей «спецпризначенець» забирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів. Останні збирають у спеціальну валізу та везуть в Росію.

«Це роблять для того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров'я», – повідомили журналісти.

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Теги: обмеження соцмережі Місяць Вконтакте путін

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