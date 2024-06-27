Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ

Нараду з військового кораблебудування президент Росії провів через три дні після ракетного удару ЗСУ по Севастополю – базі Чорноморського флоту РФ

Президент країни-окупанта Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

«Необхідно захистити наш флот від можливих атак вже на далеких підступах до військово-морських баз та районів дії наших кораблів, розвивати розвідувальну авіацію флоту, нарощувати сили та засоби ведення радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Ми також маємо оцінити стан та потреби морської авіації, берегових ракетно-артилерійських військ», – наголосив Путін.

Президент Росії зазначив, що під час формування держзамовлення на будівництво нових кораблів має враховуватися перспектива до 2050 року. На його думку, це дозволить «не лише прорахувати, забезпечити серійний випуск існуючих типів кораблів, а й гарантувати перехід на наступне покоління військово-морської техніки, вищого техніко-тактичного рівня».

Як зазначає пропагандистський канал, нараду з військового кораблебудування президент Росії провів через три дні після ракетного удару ЗСУ по Севастополю – базі Чорноморського флоту РФ. За інформацією росЗМІ, внаслідок теракту загинули четверо мирних громадян, які відпочивали на пляжі, ще близько 150 людей поранено. На думку заввідділу євразійської інтеграції та розвитку Шанхайської організації співробітництва Інституту країн СНД Володимира Євсєєва, ця трагедія також могла вплинути на рішення Путіна провести розмову частково у відкритому режимі.

«Путін показує Заходу, що Росія реагуватиме на такі події. Наша відповідь з кожним разом буде все жорсткішою, поки США не зрозуміють, що з РФ треба рахуватися. Будівництво сучасного потужного флоту – це сигнал США, що Росія не здалася і не збирається цього робити», – пояснив Євсєєв.

Путін має на меті нарощувати міць ВМФ Росії, але, як вважає політолог Євсєєв, Росія навряд чи зможе кількісно випередити військово-морський флот США.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

До слова, Служба безпеки за допомогою дронів уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ». Його вартість становить близько $100 млн.

Як повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.