РосЗМІ показали знаменитий чемодан Путіна, який супроводжує його у всіх поїздках

Це робиться для того, щоб ніхто не міг здізнатися про стан здоров'я диктатора

«Спеціального» співробітника вже не раз бачили поряд з Путіним під час закордонних візитів

У ЗМІ вже давно з'явилася інформація про те, що президента Росії Володимира Путіна у закордонних поїздках супроводжує охоронець, який у туалетах збирає його сечу та фекалії у валізу та вивозить назад до РФ.

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Тепер Кремлівський пул показав чергове відео, яке знову не обійшлося без людини зі знаменитим чемоданом.

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«Є такі валізи, без яких не обходиться жодна поїздка Путіна», – підписав кремлівський пул відео з Путіним та знаменитою валізою.

Під час закордонних поїздок російський диктатор Володимир Путін бере з собою до вбиральні спеціального охоронця. Завдання останнього – збирати сечу та фекалії за президентом Росії. Про щонайменше декілька таких випадків журналісти мають докази.

Зокрема від дотичних джерел їм відомо, що «спеціальний» співробітник Федеральної служби охорони Росії був з Путіним у 2019 році, коли той мав офіційний візит в Саудівську Аравію. У травні 2017 року цей же працівник ходив з російським диктатором до вбиралень під час візиту у Францію. Тоді Еммануель Макрон приймав Путіна у Версалі.

Журналістам відомо, що цей «спецпризначенець» забирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів. Останні збирають у спеціальну валізу та везуть в Росію.

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«Це роблять для того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров'я», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна. Він разом з головою конституційного суду РФ Валерієм Зорькіним шукали Україну на карті 17 століття. Землі, що входять до складу сучасної України, позначені там як Vkraine pays des cosaques (Україна – земля козаків). Крим позначений як окрема держава – Кримське ханство.