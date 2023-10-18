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РосЗМІ показали знаменитий чемодан Путіна, який супроводжує його у всіх поїздках

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РосЗМІ показали знаменитий чемодан Путіна, який супроводжує його у всіх поїздках
Це робиться для того, щоб ніхто не міг здізнатися про стан здоров'я диктатора
фото з відкритих джерел

«Спеціального» співробітника вже не раз бачили поряд з Путіним під час закордонних візитів

У ЗМІ вже давно з'явилася інформація про те, що президента Росії Володимира Путіна у закордонних поїздках супроводжує охоронець, який у туалетах збирає його сечу та фекалії у валізу та вивозить назад до РФ.

Тепер Кремлівський пул показав чергове відео, яке знову не обійшлося без людини зі знаменитим чемоданом.

«Є такі валізи, без яких не обходиться жодна поїздка Путіна», – підписав кремлівський пул відео з Путіним та знаменитою валізою.

Під час закордонних поїздок російський диктатор Володимир Путін бере з собою до вбиральні спеціального охоронця. Завдання останнього – збирати сечу та фекалії за президентом Росії. Про щонайменше декілька таких випадків журналісти мають докази.

Зокрема від дотичних джерел їм відомо, що «спеціальний» співробітник Федеральної служби охорони Росії був з Путіним у 2019 році, коли той мав офіційний візит в Саудівську Аравію. У травні 2017 року цей же працівник ходив з російським диктатором до вбиралень під час візиту у Францію. Тоді Еммануель Макрон приймав Путіна у Версалі.

Журналістам відомо, що цей «спецпризначенець» забирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів. Останні збирають у спеціальну валізу та везуть в Росію.

«Це роблять для того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров'я», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна. Він разом з головою конституційного суду РФ Валерієм Зорькіним шукали Україну на карті 17 століття. Землі, що входять до складу сучасної України, позначені там як Vkraine pays des cosaques (Україна – земля козаків). Крим позначений як окрема держава – Кримське ханство.

Теги: охорона путін

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