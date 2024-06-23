Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України

Сергій Бесєда допомагав російському диктатору готувати вторгнення до України

У керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни. Про це поінформував Інститут вивчення війни (ISW) з покликання на повідомлення російського опозиційного видання «Важные истории».

Колишній співробітник російських спецслужб Сергій Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника п’ятої служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова. За даними ЗМІ, Бєсєду на посаді глави п’ятої служби ФСБ змінив Олексій Комков.

Відомо, що останній раніше працював заступником керівника контррозвідки ФСБ і пов'язаний з першим заступником директора ФСБ Сергієм Корольовим.

«Президент Росії Володимир Путін покладався на розвідувальні дані п’ятої служби, починаючи вторгнення до України», – зазначили американські аналітики.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявляв, що ексначальник п'ятої служби ФСБ РФ Сергій Бесєда є дуже проблемним для України. «Багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить», – казав розвідник.

До слова, російські пропагандистські ЗМІ повідомили про звільнення командувача 20-ї російської армії Сухраба Ахмедова. Зазначається, що приводом для звільнення Ахмедова могли стати численні скарги на генерала.

Як повідомлялося, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, пішов у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього.

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.