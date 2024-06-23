Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України
Сергій Бесєда став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова
фото з відкритих джерел

Сергій Бесєда допомагав російському диктатору готувати вторгнення до України

У керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни. Про це поінформував Інститут вивчення війни (ISW) з покликання на повідомлення російського опозиційного видання «Важные истории».

Колишній співробітник російських спецслужб Сергій Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника п’ятої служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова. За даними ЗМІ, Бєсєду на посаді глави п’ятої служби ФСБ змінив Олексій Комков.

Відомо, що останній раніше працював заступником керівника контррозвідки ФСБ і пов'язаний з першим заступником директора ФСБ Сергієм Корольовим.

«Президент Росії Володимир Путін покладався на розвідувальні дані п’ятої служби, починаючи вторгнення до України», – зазначили американські аналітики.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявляв, що ексначальник п'ятої служби ФСБ РФ Сергій Бесєда є дуже проблемним для України. «Багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить», – казав розвідник.

До слова, російські пропагандистські ЗМІ повідомили про звільнення командувача 20-ї російської армії Сухраба Ахмедова. Зазначається, що приводом для звільнення Ахмедова могли стати численні скарги на генерала.

Як повідомлялося, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, пішов у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. 

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

Читайте також:

Теги: ФСБ путін звільнення Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
3 червня, 10:55
Рубль отримав «інфаркт» через нові санкції проти Росії
США можуть позбавити РФ грошей на ведення війни. За якої умови?
15 червня, 14:57
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, закликав з трибуни звільнити українських журналістів з полону, демонструючи портрети увʼязнених колег
Європейська федерація журналістів підтримала звернення щодо звільнення українських медійників з полону
24 травня, 13:13
Кулеба вважає, що наразі Путін не має жодного бажання припинити свою агресію проти України
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
24 травня, 23:43
За словами експертів, під час виступу на 9 травня під пальто Путін одягнув бронежилет
Російські спецслужби вдягли на Путіна бронежилет
4 червня, 17:25
Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
Путін зробив популярну б’юті-процедуру
8 червня, 16:24
Наслідки російсько-української війни є далекосяжними, вважає президент Гани
Президент Гани розповів, як Африка постраждала через російсько-українську війну
15 червня, 21:11
Саміт був побудований на базі попередніх дискусій, які відбулися на основі Української формули миру, ідеться у комюніке
Повний текст спільного комюніке за підсумками Саміту миру
16 червня, 15:58
Зеленський та світові лідери під час фінальної пресконференції у Швейцарії
Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру
16 червня, 17:21

Політика

Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України
Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України
Президент Польщі прилетів до Китаю, де говоритиме про Україну
Президент Польщі прилетів до Китаю, де говоритиме про Україну
Польща розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю
Польща розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю
FT: Україна через треті країни отримує боєприпаси з Сербії
FT: Україна через треті країни отримує боєприпаси з Сербії
Україна пропонувала Ізраїлю допомогу в протидії іранським «шахедам»
Україна пропонувала Ізраїлю допомогу в протидії іранським «шахедам»
Німеччина звернулася до китайського уряду з попередженням
Німеччина звернулася до китайського уряду з попередженням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
23K
Трійця 2024 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
17K
Китай обирає долар, а не рублі. Чому так сталося
15K
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Скандал із військовим та Тищенком у Дніпрі: поліція Києва підтвердила участь свого співробітника

Новини

Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Вчора, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua