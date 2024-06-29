Уряд Косова заборонив використання TikTok: на кого розповсюджуються обмеження

Всі держустанови, які володіють і адмініструють державними серверами, зобовʼязані встановити необхідні технічні обмеження на завантажування і використання сервісів TikTok

Рішення пояснюється підвищенням кібербезпеки в державі

Уряд Косова заборонив завантажувати та користуватися китайською соцмережею TikTok на будь-якому обладнанні державних установ. Про це повідомляє місцеве видання Telegrafi.

Таке рішення уряд Косова ухвалив на вчорашньому засіданні. Заступник міністра внутрішніх справ Бардхил Добра заявив, що це необхідно було зробити для підвищення кібербезпеки в державі.

«Задля підвищення кібербезпеки в державі Міністерство внутрішніх справ рекомендує уряду Республіки Косово припинити встановлювати й використовувати соціальну мережу TikTok і всі її сервіси на мережевому та комунікаційному обладнанні державних установ», – сказав Добра.

Заступник міністра зазначив, що всі держустанови, які володіють і адмініструють державними серверами, зобовʼязані встановити необхідні технічні обмеження на завантажування і використання сервісів TikTok на робочому місці.

До слова, соціальну мережу TikTok може бути заблоковано на території Євросоюзу. Таке попередження зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Це не виключено», – наводить її слова газета Politico. Фон дер Ляйєн нагадала, що Єврокомісія стала першою організацією у світі, співробітникам якої заборонили встановлювати TikTok на робочі телефони. «Ми точно знаємо небезпеку TikTok», – додала вона.

У свою чергу палата представників США раніше ухвалила законопроєкт, який примушує власника TikTok компанію ByteDance продати американський бізнес під загрозою блокування.

Також стало відомо, що китайська компанія ByteDance цього року витратила $7 млн, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі TikTok у країні. Про це повідомляє Cnbc.