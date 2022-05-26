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    Думки вголос

    «Рак у Путіна» – спецоперація ФСБ для захисту диктатора?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін &ndash;&nbsp;патологічний боягуз - «Рак у Путіна» – спецоперація ФСБ для захисту диктатора?
    Путін – патологічний боягуз

    Путін прикинувся (майже) мертвим

    Ви думаєте, хто на картинці? Це Путін вдає себе мертвим, щоб його не з'їли. Почастішали вкидання, що він смертельно хворий на рак, що його хочуть усунути, що верхівка шукає йому заміну. Джерела в основному каламутні від паблика «Генерал СЗР», до купленого Луб'янкою на корені режисера Олівера Стоуна. Усі вони, а також якісь колишні співробітники розвідок, анонімні олігархи та джерела в Кремлі зливають подібні чутки до західної преси та російськомовних опозиційних ЗМІ, типу Медузи та Інсайдера.

    Думаю, мета у таких вкиданнях – навіяти противникам, насамперед англійцям та американцям, що проти Путіна не має сенсу проводити якісь серйозні спеціальні операції, якщо він і так помре чи втратить владу. Мовляв, головне поки що хворий живий, його не злити, не робити різких рухів, щоб він не розпочав ядерної війни, а далі він просто зникне і все налагодиться.

    Путін же – патологічний боягуз, що істерично тремтить за своє життя. Звичайно, він дуже наляканий тим, що Байден та Джонсон фактично оголосили його вбивцею та військовим злочинцем. За таким звинуваченням зазвичай слідує покарання. Бен Ладен і Касем Сулеймані на тому світі не дадуть збрехати.

    В інформаційній кампанії, що представляє Путіна «натурою, що йде», видно почерк російських спецслужб.

    Але це все для Заходу, а для своїх він продовжує корчити із себе мачо-мена, на якого схожий набагато менше, ніж на цього звірка на картинці.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти ФСБ війна путін олігархи Україна рак окупація #stoprussia
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    «Рак у Путіна» – спецоперація ФСБ для захисту диктатора?