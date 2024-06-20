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ISW: Путін хоче створити організацію, яка буде альтернативою НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ISW: Путін хоче створити організацію, яка буде альтернативою НАТО
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство
фото: ТАСС

ISW: Путін прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, тоді як решта світу – стоїть за РФ

Російський диктатор Володимир Путін хоче створити коаліцію країн, аби позиціонувати це об'єднання як нібито альтернативу НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що мова йде про країни, які мають історично «теплі зв'язки із СРСР». Напередодні візиту до В'єтнаму Путін опублікував статтю у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân, в якій використовував ті ж наративи, що й у статті північнокорейській Rodong Sinmun .

«Путін послався на історичну пам'ять про підтримку СРСР В'єтнаму під час війни у В'єтнамі, яку назвав «героїчною боротьбою проти іноземних загарбників», і зазначив, що сьогодні виповнюється 30 років з дня підписання Договору про основні принципи дружніх відносин між Росією та В'єтнамом. ... Похвалив В'єтнам за проведення «незалежної зовнішньої політики» та підтримку світового порядку, заснованого на «принципах рівності між націями та невтручання у внутрішні справи». Також Путін заявив, що, як і Північна Корея, В'єтнам поділяє погляди Росії на формування нової системи «рівної та неподільної євразійської безпеки», – зазначили аналітики.

Однак В'єтнам, як і більшість Південно-Східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії, додали в ISW. Там вважають, що Путін своїми висловлюваннями заклав інформаційну основу євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китаю у травні, а потім запропонував її у червневій промові. Тоді він заявив, що «євроатлантична система безпеки» руйнується і що західні «схеми безпеки та процвітання в Європі не працюють».

На думку експертів, Путін хоче створити коаліцію країн, яку міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО. Також він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, тоді як решта світу – стоїть за РФ.

Нагадаємо, ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Також Володимир Путін завершив державний візит до одного союзника, Північної Кореї, і переїхав до іншого, В’єтнаму, сподіваючись зміцнити ключове партнерство в регіоні. У В’єтнамі він зустрінеться з офіційними особами, які нещодавно налагодили тісніші зв’язки з Вашингтоном. Але Москва довгий час була головним джерелом зброї для Ханоя, і Путін прагне зберегти цю позицію. Про це пише The New York Times.

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Теги: відео журнал Москва диктатор Північна Корея чиновник путін

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