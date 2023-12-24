Британія зробила обнадійливу заяву про допомогу Україні в наступному році

Британська влада сподівається, що деякі елементи витрат на підтримку України перейдуть на багаторічну основу

Велика Британія не зменшить військову допомогу Україні у 2024 році, а навпаки, переведе її на багаторічну основу. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю The Telegraph.

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В очільника британського відомства запитали, чи очікує він збереження такого ж рівня підтримки України 2024 року.

«Так, і я думаю, що потенційно ми могли б її (допомогу Україні – «Главком») навіть збільшити. Ми дивимось на те, які елементи витрат можна було б перевести на багаторічну основу», – відповів Кемерон.

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Він нагадав, що його країна у 2022 і 2023 роках надала Україні військову допомогу на суму 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 427 млрд грн).

Також Кемерон зауважив, що Британії потрібно значно збільшити виробництво зброї та військового обладнання. На його думку, цей крок потрібний не лише для допомоги Україні, але й для власних інтересів Британії «у світі, який став небезпечнішим».

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і його колега з Франції Катрін Колонна наполягають на тому, що агресію Росії не можна заохочувати, відмовляючи Україні у продовженні військової допомоги від ключового партнера – Сполучених Штатів.

До слова, Сенат США, ймовірно, перенесе розгляд питання про об'єднаний пакет допомоги Україні та Ізраїлю на січень 2024 року.