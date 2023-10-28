«Кримський міст під 100% захистом». Росія визнала, що брехала

У Росії судять військового начальника, який мав забезпечити захист незаконного моста від дронів, але провалив завдання

Справа полковника Росгвардії Сергія Волкова, який не зміг забезпечити захист Кримського мосту, надійшла до суду. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» із посиланням на власні джерела.



Очікується, що справа розглядатиметься в закритому режимі. Збитки від дій Волкова, за даними російських ЗМІ, оцінюють у 395 мільйонів рублів. Офіцер не визнає вину та стверджує, що не міг вплинути ні на предмет закупівлі, ні на закупівельну вартість.



Зазначимо, що раніше прокремлівські ЗМІ писали, що Кримський міст належить до стратегічних об'єктів першої категорії й «охороняється відповідно».

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«Кримський міст збудований за технологією купола над реактором АЕС», – казав співробітник управління ФСБ, відповідальний за безпеку шляхопроводу. За його словами, прольоти моста мали витримати пряме влучення літака.

Росіяни вихвалялися, що від удару з повітря переправу захищає ешелонована система ППО, представлена ​​«повною лінійкою зенітних ракетних комплексів: від «Панциря» до дивізіону С-400», а на берегах Керченської протоки нібито розгорнуто нові засоби радіоелектронної боротьби.

Як писали російські пропагандисти, опори мосту захищені і від атаки з моря. А підходи до об'єкта з моря та суші нібито цілодобово контролює окрема бригада Росгвардії, якій допомагають прикордонники та протидиверсійні загони Чорноморського флоту.

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Однак усі ці заяви про «надійний захист» виявилися байками, про що свідчать події 17 липня. Тоді після вибуху впав проліт Кримського мосту.

Також потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту й 8 жовтня 2022 року.