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РФ хвилями запускала «Шахеди», вибухи лунали у восьми областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ хвилями запускала «Шахеди», вибухи лунали у восьми областях
Окупанти запускали дрони з 19:00 26 грудня по 3:50 27 грудня
фото з відкритих джерел

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: Балаклава (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

Як повідомлялося, зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.

РФ хвилями запускала «Шахеди», вибухи лунали у восьми областях фото 1

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

«Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, вночі в Одесі пролунали вибухи. Є інформація про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. Є постраждалі.

Теги: безпілотник окупанти війна ЗСУ

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