РФ хвилями запускала «Шахеди», вибухи лунали у восьми областях

Окупанти запускали дрони з 19:00 26 грудня по 3:50 27 грудня

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: Балаклава (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

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Як повідомлялося, зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

«Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, вночі в Одесі пролунали вибухи. Є інформація про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. Є постраждалі.