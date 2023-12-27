РФ хвилями запускала «Шахеди», вибухи лунали у восьми областях
Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території
У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: Балаклава (тимчасово окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ
Як повідомлялося, зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
«Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нагадаємо, вночі в Одесі пролунали вибухи. Є інформація про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. Є постраждалі.
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