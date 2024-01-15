НАТО готується до війни з Росією – Bild

Німеччина розробила сценарій «Оборона Альянсу 2025», який стартує в лютому 2024 року

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини).

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У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

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Спочатку прихована, а потім все більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Згідно зі сценарієм, напруженість може сягнути піку в жовтні з перекиданням військ і ракет Росії в Калінінград. У грудні 2024 року можливі «прикордонні конфлікти» та «заворушення з численними жертвами» в регіоні «Сувальського коридору». У період після виборів у США, коли країна може залишитися без лідера, Росія, з підтримкою Білорусі, може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО.

У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у «день Х» НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу. Сценарій закінчується через 30 днів після «дня Х». Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.

Нагадаємо, ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Раніше командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.