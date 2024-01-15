Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО готується до війни з Росією – Bild

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАТО готується до війни з Росією – Bild
Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Німеччина розробила сценарій «Оборона Альянсу 2025», який стартує в лютому 2024 року

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини).

У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована, а потім все більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Згідно зі сценарієм, напруженість може сягнути піку в жовтні з перекиданням військ і ракет Росії в Калінінград. У грудні 2024 року можливі «прикордонні конфлікти» та «заворушення з численними жертвами» в регіоні «Сувальського коридору». У період після виборів у США, коли країна може залишитися без лідера, Росія, з підтримкою Білорусі, може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО.

У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у «день Х» НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу. Сценарій закінчується через 30 днів після «дня Х». Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.

Нагадаємо,  ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Раніше командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт  заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.

Теги: НАТО росія війна гібридна війна Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навальний спілкувався із суддею та журналістами по відеозв'язку
Навальний вперше поспілкувався зі ЗМІ після того, як знайшовся на околиці РФ (фото)
10 сiчня, 10:36
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Заплановані поставки зброї для України надто малі – Шольц
9 сiчня, 02:05
Росіяни передислокували свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ
Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України
6 сiчня, 08:09
Суддя Сергій Головатий наголосив, що не вважає себе винним, а справу необхідно закрити
Виконувач обов’язків голови Конституційного суду отримав штраф
4 сiчня, 16:45
З початку повномасштабної війни Австрія підтримала та приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС щодо РФ
Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через війну проти України та удари по цивільних
3 сiчня, 08:20
У Мар’їнці на півночі ще знаходяться українські підрозділи, які ворог обстрілює з артилерії
Грудень став найважчим для ЗСУ на Таврійському напрямку
28 грудня, 2023, 11:55
За словами Залужного, військових можуть демобілізувати через 36 місяців служби
Залужний пояснив, через скільки часу можуть демобілізувати військових
26 грудня, 2023, 15:59
Із потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області
Померла 12-річна українка після «оздоровлення» в російській Тюмені
21 грудня, 2023, 17:08
Україна готує на фронті три лінії оборони
Що чекає на фронт без допомоги Заходу: нардепка розкрила план дій України
17 грудня, 2023, 17:59

Політика

НАТО готується до війни з Росією – Bild
НАТО готується до війни з Росією – Bild
Естонія розробила план стратегії Заходу для перемоги України
Естонія розробила план стратегії Заходу для перемоги України
Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним – екскомандувач НАТО
Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним – екскомандувач НАТО
Вибори у США: Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу
Вибори у США: Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу
Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Тайвань обрав нового президента. Чому лютує Китай?
Тайвань обрав нового президента. Чому лютує Китай?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке
17K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
16K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
15K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
12K
Український посол пояснив, чому багато словаків вірять у «добру Росію»
12K
Які виплати отримують пенсіонери, що працюють: Пенсійний фонд оновив дані

Новини

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Вчора, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Вчора, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
13 сiчня, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
13 сiчня, 07:05

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua