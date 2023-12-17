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Буданов висловився про мобілізацію та пояснив, чому її не уникнути

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов висловився про мобілізацію та пояснив, чому її не уникнути
Буданов закликав визнати, що в українців немає бажання і мотивації воювати
фото: скріншот із відео

За словами очільника розвідки, рекрутинг не зможе покрити потреби ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов на дискусійній панелі «2024: виклики і перспективи» висловив своє бачення щодо мобілізації в Україні. На його думку, вона відбувається неналежно.

«Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (в ЗСУ, – ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей (у лавах Сил оборони, – ред.) залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація», – упевнений очільник ГУР.

У контексті мобілізації постає й інше питання – мотивації, додав він.

«Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна.

У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно», – зауважив Кирило Буданов.

Він зазначив, що до війни служби зазвичай уникали зокрема й через невеликі зарплати. Але тепер, попри нормальне грошове забезпечення, матеріально-фінансова винагорода не є мотиваційним чинником долучатися до армії.

«Постає питання: чому так? Однієї відповіді, я певен, просто не існує. Це комплексна проблема. Для мене, як для військової людини, очевидна певна прогалина. У нас більшість людей, на жаль, попри те, що кричать «Я – українець», «Україна понад усе», громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну. Тому й з'являються ці «львівські котли», «польське воєводство» абощо», – каже Кирило Буданов.

«Усі ніби вболівають за Україну, але й багато людей біжать, тікають. Це правда. Ці черги на кордонах… У звʼязку зі своєю діяльністю я вимушений часто їздити в різні місця, постійно перетинаю кордон, нерідко на автомобільному транспорті. Ці черги величезні. І сказати, що там тільки жінки і діти – це неправда. Усі це чудово знають. У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема, яку гроші не розв’яжуть», – пояснив начальник ГУР МО України.

На його думку, потрібен правильний соціальний діалог й обґрунтування.

«Але просто словами цього вже не вирішити. Треба визнати, що за 30 років ми отримали велику прогалину в цьому», – додає керівник української воєнної розвідки.

«Має бути чесна розмова. Значна кількість людей виявилися неготовими відстоювати свою державу. І якщо це війна – то це війна, і не треба цього боятися», – резюмував Кирило Буданов.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроектом про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

Читайте також: Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
Теги: війна гроші мобілізація Україна кордон Кирило Буданов втрати ворог

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