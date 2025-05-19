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Пожежі в будинках прем’єра Британії: заарештовано третього підозрюваного

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пожежі в будинках прем’єра Британії: заарештовано третього підозрюваного
У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа
фото: James Manning/PA (PA Wire)

34-річного чоловіка затримали вранці у районі Челсі

Британські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Про це йдеться в повідомленні поліції, повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією лондонської поліції, 34-річного чоловіка затримали сьогодні вранці в районі Челсі на заході Лондона за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя.

Його ім'я правоохоронці не розкривають.

Раніше у Лондоні поліція затримала 21-річного українця, якого підозрюють у підпалі майна прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. 21-річний громадянин України Роман Лавринович обвинувачується у трьох випадках підпалу. Інциденти сталися з 8 по 12 травня в районах Кентіш-Тауна та Іслінгтона на півночі Лондона.

Також британська поліція у суботу, 17 травня, повідомила про затримання другого підозрюваного у причетності до серії підпалів на півночі Лондона на об'єктах, пов'язаних з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

До слова, прем'єр-міністр Кір Стармер засудив ці акти, назвавши їх «нападом на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми підтримуємо». Слухання справи Лавриновича відбудеться 16 травня в Вестмінстерському магістратському суді.

«Главком» писав, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування. 

Поліція також розслідує два інші інциденти. Відомо, що 8 травня стався підпал автомобіля на тій же вулиці, що й будинок Стармера, а 11 травня зайнялась пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, також пов'язаного з прем'єром .

Усі три випадки розглядаються як підозрілі, і слідство триває. Прем'єр-міністр подякував рятувальникам за оперативну роботу, але утримався від подальших коментарів через активне розслідування.

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Теги: диверсія диверсанти Велика Британія Кір Стармер

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