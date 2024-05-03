Естонія звинуватила Росію у збоях GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря

Згідно з конвенцією, учасником якої є і РФ, ніхто не повинен втручатися в роботу GPS

Естонський міністр: РФ глушить сигнал GPS із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну

Росія несе повну відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Bild.

«Ми знаємо, що РФ глушить сигнал GPS із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. За останні півтора року ця проблема стала дуже серйозною», – сказав міністр в ефірі естонського телебачення.

Цахкна уточнив, що ця проблема стосується не тільки Естонії, а й Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Швеції, а також Польщі.

«Ця атака на GPS є частиною гібридної акції, яка порушує наше життя і порушує всілякі міжнародні угоди», – зазначив Цахкна.

Згідно з конвенцією, учасником якої є і РФ, ніхто не повинен втручатися в роботу GPS. Однак є багато доказів того, що перешкоди створюються і виходять із районів Санкт-Петербурга, Пскова і Калінінграда, зауважив естонський міністр.

До слова, влада Естонії має намір звернутися до Європейського союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS.

Естонія намагатиметься підняти тему глушіння сигналів GPS Росією з Європейським Союзом і НАТО після серії збоїв, що вплинули на рейси та морський рух.

Раніше The Financial Times писала, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звинуватили Росію у придушенні роботи супутникової навігаційної системи GPS у районі Балтійського моря. У зв'язку з цим вони попередили про зростання загрози авіаційних катастроф у регіоні.

З серпня 2023-го до кінця березня 2024 року кількість випадків з глушінням або заміною GPS-сигналу в районі Балтійського моря збільшилася з менш ніж 50 до 350 на тиждень, підрахувала газета The Sun за допомогою експертів на підставі даних GPSJAM.org.