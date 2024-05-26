Польща підіймала в небо винищувачі під час ракетного удару по Україні

Через активність дальньої авіації РФ працювали польські та союзницькі літаки

Під час ракетної атаки росіян на Україну в ніч на 26 травня Польща підіймала в повітря винищувачі F-16. Про це повідомило польське міноборони.

«Розпочато всі необхідні процедури з забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни», – йшлося в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що 26 травня вночі спостерігалася активність дальньої авіації РФ, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, у західних областях України.

Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал».

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто.