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Польща попередила про перекидання техніки до кордону з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща попередила про перекидання техніки до кордону з Росією
Польща готується протистояти нападу Росії
фото: nato.int

Збройні сили Польщі заявили, що до кордону з Росією перекинуть техніку для навчань НАТО

Командування Збройних сил Польщі в соцмережі Twitter (Х) повідомило, що на початку травня здійснить масове перекидання військової техніки на північ країни, зокрема до кордонів з Калінінградською областю. Варшава пов'язала переміщення військових із проведенням навчань НАТО Steadfast Defender 2024. Командування попросило поляків зберігати особливу обережність під час зустрічі військових колон на дорогах.

«Кульмінація відбудеться в період з 4 по 6 травня в районах Західно-Поморського, Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств», – йдеться у публікації командування.

НАТО проводить найбільші з часів холодної війни навчання Steadfast Defender 2024. З лютого до травня в них бере участь близько 90 тис. військовослужбовців з країн Альянсу. Метою військових ігор оголошено удосконалення захисту від супротивників та швидке розгортання сил.

До слова, сухопутні війська Фінляндії розпочали щорічні військові навчання Arrow 24. Навчання пройдуть на полігоні Ніінісало, передає yle.

Метою маневрів є відпрацювання взаємодії між союзниками і підвищення готовності приймати міжнародну допомогу. У навчаннях буде задіяно близько 2250 фінських солдатів, з яких 1850 – строковики, а також 500 одиниць транспорту Оборонних сил. У маневрах також беруть участь солдати з інших країн НАТО, таких як Велика Британія, Латвія та Естонія. Чисельність міжнародних військ становить 300 осіб.

Навчання завершаться 14 травня. Росія назвала навчання провокаційними і заявила, що вони збільшують ризик військових інцидентів. Колишній посол Фінляндії в Москві Ханну Хіманен називає російську реакцію дезінформацією і пропагандою.

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Теги: Варшава військові навчання посол військові навчання Польща росія

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